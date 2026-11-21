Старши треньорът на Арда Александър Тунчев остана разочарован след равенството при гостуването на Славия в среща от 15-ия кръг на Първа лига. Специалистът призна, че отборът му е имал възможност да спечели двубоя, но отново е допуснал грешки, които са му попречили да стигне до трите точки.

"Ако трябва да гледаме от тази гледна точка, е добра новина, но с оглед на развоя на мача – не е добра. Имахме положения и през първото полувреме. През второто вкарахме, но не успяхме да запазим този резултат“, коментира Тунчев.

Наставникът на Арда обърна внимание на липсата на концентрация в ключови моменти и подчерта, че това е повтарящ се проблем за неговия състав.

"Липса на концентрация, подценяваме ситуацията. Ясно е, имаме си нашите проблеми, опитваме се да работим. Почти във всеки мач допускаме грешки. Надявам се да успеем да ги избегнем. Ако го направим, ще започнем да печелим мачовете си“, допълни Александър Тунчев.