Хулио Веласкес подходи философски преди подновяването на участието на Левски в Първа лига. Действащите шампиони ще приемат Локомотив София утре (неделя) в мач от 15-ия кръг, който ще се изиграе на стадион „Георги Аспарухов“. Старши треньорът на „сините“ сподели, че скоро няма да разчитат на Мустафа Сангаре, който се очаква да бъде опериран.

„Мустафа Сангаре е контузен и има вероятност да бъде опериран. Защото трябва да разреши проблема с коляното си възможно най-скоро. Но със сигурност искам да отлича неговото невероятно себераздаване и желание да тренира. Невъзможно е да продължи, защото прекалено много се възпалява коляното и трябва да мине през операция. Радослав Кирилов се развива добре и сега това, което следва, е как ще се чувства при тренировките, за да облекчим натоварванията му. Акрам Бурас е друг футболист, който много добре се развива - утре ще може да влезе в групата, ще видим дали ще играе малко или много. Сержиньо се развива добре, направи всички тренировки с отбора, но утре ще остане извън групата, защото все още изпитва леко неразположение и искаме да се възстанови напълно. Асен Митков се развива по много добър начин. Направи много добра тренировъчна седмица и утре ще влезе в групата. Останалите футболисти са в нормална динамика", коментира той относно ситуацията с контузените играчи в отбора.

„Все още трябва да преценя някои неща, защото днес искам да видя състоянието на някои от футболистите. Стивън Стоянчов тренираше по нормален начин, но вчера получи коремно неразположение и ще видим как е. Заради ситуации като тази исках да преценя по-добре нещата“, добави наставникът.

"Ако нашата мотивация зависи от една загуба или победа, бихме били на грешен път. Нашата мотивация е максималната във всеки момент. Естествено, ние сме човешки същества и затова треньорът трябва да намери най-добрия начин да мотивира всички. Харесва ми да бъда обективен. Когато спечелиш, не всичко е перфектно, а когато губиш, не всичко е зле. За мен загубата не е трагедия. Иска ми се да не е по този начин, защото не е здравословно. Мен ме боли много, дори след последния мач с ЦСКА жената и детето трябваше да изтърпят няколко дни. Съответно, трябва да анализираме нещата от правилната перспектива. Много ме заболя от тази загуба, но тя не може да разруши моя фокус върху това, което правят футболистите. Преди няколко дни говорих с близък приятел, който е тренирал във Франция, и си говорихме за ситуацията, че трябваше да изиграем осем поредни гостувания. На него това не му се е случвало. Представянето на отбора наистина беше невероятно. В тези осем мача имахме пет победи, две равенства и една загуба. Обичам да правя анализите си от реалистична перспектива. Давам висока оценка на отбора. Във всеки момент трябва да се учим, да се подобряваме и да гледаме с позитивна нагласа към бъдещето. Винаги съм казвал, че не търся извинения, не е това целта. В момента това е нашият стадион", каза специалистът за завръщането на "Георги Аспарухов".

Треньорът на столичния тим коментира и отношенията си със спортния директор в лицето на Георги Костадинов.

"Ние се отнасяме към всеки мач отговорно, анализираме всеки противник с часове. Няма значение дали е съперник от Лига Европа или от българското първенство - подготвяме се по един и същ начин. Всички мачове са опасни, нуждаят се от добър анализ. Нашата идея е да отделим нужните часове за всеки мач и да влезем с правилната нагласа. Аз съм изключително доволен от тренировките в последните дни. Георги Костадинов е фундаментална част от структурата на клуба. За мен още като футболист бе важна част с това, което ни даваше на терена и извън него. Винаги ще съм му много благодарен. Смятам, че е един от най-интелигентните хора, които познавам. Той е подготвен човек, с желание да се развива, да научава нови неща, има капацитет да изслушва и да помага, което е много важно. Той има профил на човек, който може да се развива много на този пост. Щастлив съм, че мога да работя ежедневно с него.“

"Нямам проблем да говоря за тези неща и ще се възползвам от възможността. Няколко човека си тръгнаха от скаутското звено, това е нормално за съвременния футбол. Преди години се случваха повече през лятото, но вече това се случва във всички държави и отбори. Това е въпрос между клуба и хората, които работят за него. Много съм щастлив от връзката на Енрико (б. а. - Пареше) с Костадинов, ежедневната им работа. Говорим за професионалист с много важни знания. Изключително голям професионалист за отдадеността и качеството на работата. Никога не съм работил с него. Истината е, че когато клубът ми каза, че може да дойде този човек, имам приятели в Италия, които са работили с него и ми казаха чудесни неща. Невероятен човек. Връзката между Костадинов и Енрико е много добра. И двамата трябва да развият този департамент и да правят крачки напред", завърши Веласкес.