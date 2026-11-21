Южноамериканската футболна конфедерация КОНМЕБОЛ потвърди пълната си подкрепа към Джани Инфантино в предстоящите избори за президент на Международната футболна асоциация (ФИФА), пише агенция Ройтерс. Това се случи след заседание на Съвета на организацията в Баранкия, Колумбия.

„Това е признание за лидерските умения на настоящия президент на ФИФА и положителната трансформация на футбола“, пише КОНМЕБОЛ в официално изявление.

Инфантино, който ръководи световния футбол от 2016 г., преследва четвърти мандат начело на ФИФА и гласуването е насрочено за месец март в Рабат, Мароко. Съперници на швейцареца ще бъдат председателят на френската федерация Филип Диало и почетният президент на японската Козо Ташима.

Подкрепа за Инфантино изрази и Съюзът на арабските футболни федерации (УАФА), който е съставен от 22 членки от Африка и Азия. Швейцарецът среща най-сериозна опозиция от Европа, за която предпочитаният кандидат е Филип Диало.