Треньорът Атанас Рибарски не е главният виновник за загубите на националния отбор, а отговорността е във футболистите на терена. Това заяви нападателят на българската селекция Атанас Илиев.

„Отидох точно когато той става на треньор, дори той ме повика. Наистина всичко беше позитивно, с голям ентусиазъм всички момчета го приеха. Всички даваха всичко от себе си, но понякога треньорът колкото и да се опитва да помогне, ние ако сами не се помогнем, няма кой“, каза Илиев.

В групата си в Лигата на нациите България записва една победа, едно равенство и четири загуби. Остана извън битката за изкачване в Лига Б. Според Илиев, срамът от регистрираните резултати е голям, а проблемът е изцяло психологически.

„Всеки има какво да покаже още от себе си, но просто явно психологическата бариера в момента. Всички очаквания и този целият хейт, който се излива им въздейства и не могат да покажат собствените си възможности“, добави Илиев.

Днес нападателят получи награда на Пресклуб България за играч на 14-я кръг на родния футболен шампионат.



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