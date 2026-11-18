Бившият селекционер на германския национален отбор Йоахим Льов разкри кои са били най-трудните решения в 15-годишния му период начело на Бундестима. В интервю за "Sport Bild“ световният шампион от 2014 година се върна към три ключови момента от Мондиалите през 2010, 2014 и 2018 година, когато е трябвало да вземе решения, разочаровали някои от водещите футболисти на Германия.

Първият случай е свързан със световното първенство в Южна Африка през 2010 година. Тогава Льов оставя извън състава нападателя Кевин Курани, въпреки че футболистът на Шалке 04 е записал 18 гола и осем асистенции през сезона. Вместо него селекционерът залага на атакуващи играчи като Мирослав Клозе, Лукас Подолски, Томас Мюлер и Марио Гомес.

"Усетих, че разочарованието за него беше толкова голямо, сякаш целият му свят се сриваше“, спомня си Льов. Курани, който изиграва 52 мача и отбелязва 19 гола за Германия, така и не получава нов шанс в националния отбор след 2008 година.

Четири години по-късно, по време на победния за Германия Мондиал в Бразилия, специалистът е изправен пред друго трудно решение. След осминафинала срещу Алжир той оставя Пер Мертезакер на резервната скамейка за четвъртфинала, като предпочита партньорството между Матс Хумелс и Жером Боатенг в центъра на защитата.

"Решението да оставя Пер на пейката, особено за толкова важен четвъртфинал, беше тежко за него“, признава Льов, като допълва, че самият той също е преживял трудно този момент. Впоследствие Германия печели световната титла след победа с 1:0 над Аржентина във финала.

Едно от най-сложните решения в кариерата му идва преди Световното първенство през 2018 година в Русия. Тогава Льов предпочита Мануел Нойер пред Марк-Андре тер Стеген, въпреки че вратарят на Байерн Мюнхен се завръща след осеммесечно отсъствие заради контузия.

"Марк напълно заслужаваше да бъде титуляр. За мен също беше болезнено да му съобщя подобно решение“, признава бившият селекционер. Самият тер Стеген впоследствие определя този момент като най-тежкия в кариерата си в националния отбор.

Германия отпада още в груповата фаза на Мондиал 2018, въпреки че пристига в Русия като действащ световен шампион. Периодът на Льов начело на Бундестима приключва след eвропейското първенство през 2021 година, когато германците са елиминирани на осминафиналите.