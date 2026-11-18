Манчестър Юнайтед се очаква да бъде активен през зимния трансферен прозорец, като ръководството на клуба е готово да подкрепи новия старши треньор Маурисио Почетино с нови попълнения. Според информация на Sky Sports основните приоритети са привличането на ляв бек, централен защитник и нападател.

На "Олд Трафорд“ признават, че съставът не е бил подсилен достатъчно през лятото, а незадоволителното начало на сезона е показало необходимостта от допълнителни футболисти. Плановете за зимна селекция са били изготвени още при предишния наставник Майкъл Карик, който беше освободен след най-слабия старт на клуба във Висшата лига от 40 години насам.

Сред основните варианти за центъра на защитата са Калвин Баси от Фулъм и Джарад Брантуейт от Евертън.

Договорът на 26-годишния Баси изтича през следващото лято, но лондончани разполагат с опция за удължаването му с още един сезон.

Брантуейт пък е дългогодишна трансферна цел на Юнайтед, който през 2024 година отправи две неуспешни оферти за него. Втората беше на стойност около 50 милиона паунда, а настоящият му договор с Евертън е до 2030 година.

Интересът към нов централен защитник е свързан и с неясното бъдеще на Лисандро Мартинес. Контрактът на аржентинеца изтича през следващото лято и въпреки възможността за удължаване с още 12 месеца, клубът не планира да му предложи ново споразумение.

За левия фланг на отбраната Манчестър Юнайтед продължава да следи Антони Робинсън от Фулъм, който вече е работил с Почетино в националния отбор на САЩ. Сред обсъжданите варианти остава и Алехандро Балде от Барселона, докато Люис Хол от Нюкасъл подписа нов договор със своя клуб. Райън Аит-Нури от Манчестър Сити на този етап не попада сред приоритетните цели.

В нападение необходимостта от подкрепления е продиктувана от контузията на Бенямин Шешко, който няма да бъде на разположение поне до януари. Доминик Калвърт-Люин от Лийдс е бил сред наблюдаваните футболисти, но към момента трансферът му не изглежда вероятен.

Възможни са и промени сред напускащите играчи. Джошуа Зиркзее продължава да привлича интерес от италиански клубове, а Юнайтед би разгледал подходяща оферта за нидерландеца, ако успее да осигури негов заместник.

Почетино ще трябва да вземе решения и за бъдещето на няколко основни футболисти, сред които Хари Магуайър, Люк Шоу и капитанът Бруно Фернандеш. Договорите им изтичат през следващото лято, като клубът разполага с опции за удължаване на контрактите на Магуайър и Фернандеш с още една година.