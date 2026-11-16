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Маурисио Почетино ще има ключова роля в трансферната политика на Манчестър Юнайтед

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Спорт
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Аржентинският специалист се очаква да поеме отбора на 18 ноември и да получи по-широки правомощия от обичайните за старши треньор

Маурисио Почетино ще има ключова роля в трансферната политика на Манчестър Юнайтед
Снимка: AP Photo
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Маурисио Почетино ще получи разширени правомощия в Манчестър Юнайтед, след като официално поеме ръководството на първия отбор. Това съобщава The Athletic, според който аржентинският специалист ще има значително влияние върху спортно-техническите решения в клуба.

Очаква се Почетино да започне работа на "Олд Трафорд“ на 18 ноември, като отговорностите му ще надхвърлят традиционните задължения на старши треньор. На практика той може да изпълнява ролята на мениджър по модела, който дълги години беше характерен за английския футбол.

Според информацията аржентинецът ще настоява да участва активно в селекцията и привличането на нови футболисти през предстоящите трансферни прозорци. По този начин Почетино ще има съществена дума при изграждането на състава и определянето на дългосрочната спортна стратегия.

Специалистът е добре познат на футболните ръководители в Англия от петте си сезона начело на Тотнъм. Той се ползва с репутацията на треньор, с когото се работи лесно, но хората от близкото му обкръжение очакват да настоява за сериозно влияние върху решенията, свързани с първия отбор.

Почетино ще поеме Манчестър Юнайтед в изключително труден момент. "Червените дяволи“ се намират в зоната на изпадащите във Висшата лига със само осем спечелени точки, а пред новия наставник стои задачата да стабилизира представянето на отбора и да го изведе от кризата.

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#ФК Манчестър Юнайтед #Маурисио Почетино

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