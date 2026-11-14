Брутални тренировки и безкомпромисност: как Почетино ще промени Манчестър Юнайтед

Маурисио Почетино пристига на „Олд Трафорд“ с репутацията на специалист, известен с „бруталните“ предсезонни подготовки, манията си по физическата форма и безкомпромисния подход към работата.

В петък Манчестър Юнайтед потвърди, че Почетино ще поеме отбора на 18 ноември, заменяйки Майкъл Карик. Аржентинецът е подписал договор с клуба до юни 2029 година.

Какво обаче могат да очакват футболистите и служителите на клуба, когато новият наставник поеме контрола в края на следващата седмица?

BBC Sport разговаря с Тоби Алдервейрелд, който работи с Почетино в продължение на четири години в Тотнъм. През този успешен период лондончани достигнаха до финала в Шампионската лига и завършиха на второ място във Висшата лига.

37-годишният Алдервейрелд разкрива, че Почетино има безкомпромисен подход към управлението на отбора и умее да извлича максимума от състава, стига футболистите да следват неговите изисквания.

„Той е много достъпен и лесно можеш да разговаряш с него, но трябва да следваш плана му. Ако не го правиш, оставаш встрани и повече няма да се върнеш в отбора. Трябва да мислиш за отбора, отбора и отново за отбора. Ако мислиш за себе си, си аут. Като футболист имаш собствен живот и лични обстоятелства, но той казва: „Разбирам те и можеш да говориш с мен за това, но отборът е на първо място“. Такова е положението и ако не го приемаш, той ще те остави извън състава“, казва Алдервейрелд.

„Той е прям, има собствени идеи и може да си съгласен с тях или не – това зависи от теб. Но трябва да го следваш. Смятам, че именно такъв човек е необходим на Манчестър Юнайтед – силна личност, която да обедини всички около една посока и един план. Ако някой не иска да го следва, няма проблем – може да си тръгне. Той е човекът, който взема решенията.

Почетино е много интелигентен човек. Знае как да разговаря с медиите и какво да казва. Ще създаде атмосфера от типа „ние срещу целия свят“ – тренираме здраво, сплотени сме като отбор. Няма значение какво говорят хората, нека работим заедно и заедно да постигаме резултати.

В Тотнъм имаше треньорски щаб, но той винаги беше на място. Знае всичко. Ако не е на тренировъчния терен, гледа видеозаписи и анализира данни. Познава всичко за футболистите – както на терена, така и извън него. Играчите ще бъдат наблюдавани.

В положителния смисъл той е маниак на тема контрол, защото казва, че тялото е твоето оръжие и трябва да бъде готово за игра.“, добави защитникът.

Алдервейрелд твърди, че най-важните изисквания на Почетино са свързани с физическата подготовка и бягането.

„На първо място той ни направи много добре подготвени физически. Предсезонната подготовка беше брутална. Начинът, по който иска да играе – с агресивно поведение, преса върху съперника, висока защитна линия и динамичен футбол – изисква много бягане. Трябва да можеш да тичаш и да издържаш на високоинтензивни натоварвания. Основата е добрата физическа подготовка. Всеки треньор иска добра предсезонна подготовка и време, за да предаде идеите си на футболистите и да ги подготви физически. Но играчите веднага ще усетят, че при него нивото е различно. Всеки ден на тренировъчната база се работи на 100 процента. Това иска и изисква той. За футболистите ще има голяма промяна и те ще усетят разликата още от самото начало“, припомни белгиецът.

На полуфинала в Шампионската лига губехме с 0:3 от Аякс, но на почивката той не ни изнесе тактическа лекция. Просто каза: „Трябва да бъдете физически силни, трябва да се борите. Необходим ви е само един гол, за да се върнете в мача. Повярвайте, че всичко е възможно“.

Това беше много важен момент, защото тогава бяхме далеч от нивото на Аякс, особено в този мач. Но променихме всичко с интензивността и единоборствата. Спомням си дългите подавания към [Фернандо] Йоренте, борбата за всяка топка и въпроса: „Колко силно го искате?“. От този момент всичко се промени“, завърши бившуят играч на Тотнъм.