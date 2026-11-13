Маурисио Почетино: Не можех да откажа на клуб с мащабите на Манчестър Юнайтед

Новият старши треньор на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино не успя да сдържи емоциите си по време на пресконференция, посветена на предстоящата му раздяла с националния отбор на САЩ. Аржентинецът призна, че решението да напусне американския тим е било най-трудното в кариерата му, но възможността да поеме английския гранд е била твърде голяма, за да я пропусне.

Mauricio Pochettino was very emotional as he speaks about his departure from the US national team. (@MLSist) https://t.co/pnaiP0mQYp — EuroFoot (@eurofootcom) November 13, 2026

Почетино заменя уволнения Майкъл Карик начело на "червените дяволи“, като договорът му е до лятото на 2029 година. Назначението идва само няколко месеца след като специалистът удължи контракта си с американската федерация до Световното първенство през 2030 година.

"От една страна, това е много тъжно решение. От друга, ние сме професионалисти и това е следващата стъпка към сбъдването на мечтите ни. Винаги сме били открити един към друг и сме се опитвали да изградим нещо заедно. Научихме много от тази невероятна страна и нейните хора. Това е едно от най-трудните решения в кариерата ми. Благодаря ви от сърце“, заяви развълнуваният Почетино.

Бившият наставник на Тотнъм и Челси обясни, че не е могъл да пренебрегне възможността да се завърне във Висшата лига начело на един от най-популярните клубове в света.

"Очевидно е. В американската федерация знаят, че възможности като тази да поемеш клуб с мащабите на Манчестър Юнайтед не се появяват често в кариерата. Когато получиш подобно предложение, е трудно да го откажеш“, допълни аржентинецът.

Почетино ще започне работа на "Олд Трафорд“ на 18 ноември, след като изпълни ангажиментите си към националния отбор на САЩ в оставащите два двубоя срещу Хаити.

Специалистът подчерта, че е държал да завърши настоящия лагер на американския тим заради уважението към футболистите и служителите на федерацията.

"Аз съм професионалист. Емоционалната връзка, която изградихме през тези две години, изисква да покажем ангажираност, уважение и признателност. Винаги сме били открити и имаме уважението на играчите и щаба. Те разбират ситуацията“, обясни Почетино.

Аржентинецът добави, че би започнал работа в Манчестър Юнайтед и по-рано, ако двете страни бяха постигнали различно споразумение, но за него е важно да изпълни задълженията си към американския национален отбор.

"Трябва да изиграем следващите два мача. Не мислим за бъдещето, а за представянето си. Оптимисти сме и вярваме, че това е естественият начин да приключим съвместната си работа“, каза още той.

След края на международната пауза Почетино ще разполага само с три тренировки с новите си футболисти преди първото си голямо изпитание начело на Манчестър Юнайтед.

Дебютът му ще бъде на 22 ноември, неделя, когато "червените дяволи“ гостуват на Ливърпул на "Анфийлд“ в дербито от Висшата лига.