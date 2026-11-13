Маурисио Почетино: Не можех да откажа на клуб с мащабите на Манчестър Юнайтед

Аржентинският специалист не сдържа сълзите си на пресконференция, докато обясняваше решението си да напусне националния отбор на САЩ
Новият старши треньор на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино не успя да сдържи емоциите си по време на пресконференция, посветена на предстоящата му раздяла с националния отбор на САЩ. Аржентинецът призна, че решението да напусне американския тим е било най-трудното в кариерата му, но възможността да поеме английския гранд е била твърде голяма, за да я пропусне.
Mauricio Pochettino was very emotional as he speaks about his departure from the US national team. (@MLSist) https://t.co/pnaiP0mQYp— EuroFoot (@eurofootcom) November 13, 2026
Почетино заменя уволнения Майкъл Карик начело на "червените дяволи“, като договорът му е до лятото на 2029 година. Назначението идва само няколко месеца след като специалистът удължи контракта си с американската федерация до Световното първенство през 2030 година.
"От една страна, това е много тъжно решение. От друга, ние сме професионалисти и това е следващата стъпка към сбъдването на мечтите ни. Винаги сме били открити един към друг и сме се опитвали да изградим нещо заедно. Научихме много от тази невероятна страна и нейните хора. Това е едно от най-трудните решения в кариерата ми. Благодаря ви от сърце“, заяви развълнуваният Почетино.
Бившият наставник на Тотнъм и Челси обясни, че не е могъл да пренебрегне възможността да се завърне във Висшата лига начело на един от най-популярните клубове в света.
"Очевидно е. В американската федерация знаят, че възможности като тази да поемеш клуб с мащабите на Манчестър Юнайтед не се появяват често в кариерата. Когато получиш подобно предложение, е трудно да го откажеш“, допълни аржентинецът.
Почетино ще започне работа на "Олд Трафорд“ на 18 ноември, след като изпълни ангажиментите си към националния отбор на САЩ в оставащите два двубоя срещу Хаити.
Специалистът подчерта, че е държал да завърши настоящия лагер на американския тим заради уважението към футболистите и служителите на федерацията.
"Аз съм професионалист. Емоционалната връзка, която изградихме през тези две години, изисква да покажем ангажираност, уважение и признателност. Винаги сме били открити и имаме уважението на играчите и щаба. Те разбират ситуацията“, обясни Почетино.
Аржентинецът добави, че би започнал работа в Манчестър Юнайтед и по-рано, ако двете страни бяха постигнали различно споразумение, но за него е важно да изпълни задълженията си към американския национален отбор.
"Трябва да изиграем следващите два мача. Не мислим за бъдещето, а за представянето си. Оптимисти сме и вярваме, че това е естественият начин да приключим съвместната си работа“, каза още той.
След края на международната пауза Почетино ще разполага само с три тренировки с новите си футболисти преди първото си голямо изпитание начело на Манчестър Юнайтед.
Дебютът му ще бъде на 22 ноември, неделя, когато "червените дяволи“ гостуват на Ливърпул на "Анфийлд“ в дербито от Висшата лига.