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Манчестър Юнайтед се раздели с Майкъл Карик

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Спорт
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Очаква се Маурисио Почетино да замени англичанина начело на "червените дяволи".

Майкъл Карик
Снимка: БГНЕС
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Манчестър Юнайтед уволни Майкъл Карик, съобщиха от пресслужбата на "червените дяволи".

Карик, бивш футболист на Юнайтед, си тръгва от "Олд Трафорд" по-малко от шест месеца, след като подписа договор като постоянен наставник. Той оставя клуба в зоната на изпадащите по време на паузата за националните отбори. Манчестърци спечелиха само един от откриващите си десет мача във Висшата лига досега.

Очаква се съвсем скоро той да бъде наследен от селекционера на САЩ Маурисио Почетино. Клубът вече има договорка с Почетино, като се очаква аржентинският специалист да води САЩ в двата двубоя с Хаити от Лигата на нациите в зона КОНКАКАФ.

"Червените дяволи" ще трябва да платят откупна клауза на стойност 7 млн. паунда.

Последният мач на Карик начело беше при зрелищното 4:4 с Астън Вила - среща, в която Юнайтед на два пъти изоставаше с по два гола разлика. Преди това тимът обърна Рома от 0:2 до 3:2 в Шампионска лига, за да спре серия от девет поредни двубоя без успех във всички турнири.

Той застана начело временно след раздялата с Рубен Аморим и върна отбора в ШЛ след 12 победи в 17 мача.

Почетино - бивш треньор на Тотнъм, Челси и Пари Сен Жермен, ще бъде осмият наставник на Юнайтед след края на 26-годишния престой на Сър Алекс Фъргюсън начело на отбора.

#Майкъл Карик #Манчестър Юнайтед

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