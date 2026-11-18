Новият треньор на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино е сигурен, че ще върне статута на тима като най-успешен отбор в града, въпреки че очаква предизвикателството да бъде сериозно.

Аржентинският специалист ще застане начело на "червените дяволи" днес, подписвайки договор за две години и половина. След последния му мач като селекционер на САЩ срещу Хаити, спечелен с 2:0, Почетино говори пред TNT Sports.

Анализаторът и бивш национал на САЩ ДаМаркъс Бийзли, който прекара сезон 2006/07 под наем в градския съперник Манчестър Сити, се пошегува пред него: "Манчестър е син, винаги ще бъде син.", визирайки клубните цмветове на "гражданите".

Маурисио Почетино отговори: "Няма начин, ще видите. Дай ми време и това ще се промени. Вълнуваме се, защото предизвикателството е голямо, но точно този адреналин искаме да чувстваме. Ще имаме различна задача пред себе си и ще трябва да използваме логика при подхода си. Знаем, че клуб като Манчестър Юнайтед и неговите фенове не заслужават такава ситуация", каза специалистът.

Наставникът на Юнайтед прекара успешен период начело на САЩ, записвайки 23 победи, 2 равенства и 12 загуби. Той вече има опит във Висшата лига с отборите на Тотнъм, Челси и Саутхямптън, а веднага след мача на американците срещу Хаити, той отлетя за Манчестър, за да започне работа още днес.