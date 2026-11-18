Испанският футболен клуб Севиля се подготвя за смяна на собствеността, като американската инвестиционна банка Goldman Sachs се очаква да има решаваща роля в процеса. Финансовата институция е отпуснала на андалусийците заеми на обща стойност 178 милиона евро и ще настоява бъдещите собственици да разполагат с необходимите средства за обслужване на задълженията.

Според испанските медии продажбата ще премине през процедура по подбор на инвеститори, при която ще бъдат внимателно проверявани финансовите възможности на кандидатите и техните партньори. Сред заинтересованите страни е инвестиционната структура Juggernaut Diversified Sports, която консултира бившия футболист на Реал Мадрид Гарет Бейл.

Goldman Sachs е предоставила два значителни заема на Севиля през последните години. Първият е на стойност 108 милиона евро, а вторият, отпуснат през декември миналата година, възлиза на още 70 милиона евро. Очаква се тези задължения, заедно с начислените лихви, да бъдат поети от бъдещите собственици.

Американската банка ще следи отблизо преговорите, за да гарантира финансовата стабилност на клуба след евентуалната сделка. Не се изключва и възможността институцията да съдейства за привличането на нови инвеститори чрез международната си мрежа от клиенти.

Междувременно настоящите акционери на Севиля са намалили финансовите си претенции. Първоначално те са настоявали за над 300 милиона евро за 85% от акциите на клуба, без в сумата да бъдат включени задълженията. Сега исканата цена е около 250 милиона евро, но тя продължава да се смята за висока от част от потенциалните купувачи.

Допълнително предизвикателство е необходимостта от увеличение на капитала с приблизително 100 милиона евро и преструктуриране на съществуващите задължения. Това кара заинтересованите инвеститори да предлагат по-ниска оценка на акциите. Сред обсъжданите варианти е цена от около 2000 евро на акция, предложена от местните бизнесмени Антонио Лапи и Федерико Кинтеро, при първоначални претенции от 3000 евро.

Ръководството на Севиля се стреми да избегне повторение на ситуацията със Серхио Рамос, чиято първоначална оферта впоследствие претърпя съществени промени. Затова клубът ще настоява следващият кандидат, достигнал до заключителната фаза на преговорите, да разполага с реални възможности да финализира сделката.