Полузащитникът Джуд Белингам е обявен за най-добър играч на Реал Мадрид за октомври, съобщи пресслужбата на клуба.

Миналия месец 23-годишният англичанин изигра пет мача във всички състезания и даде една асистенция.

Белингам е в Реал Мадрид от лятото на 2023 г. През това време той е изиграл 156 мача във всички състезания, отбелязвайки 51 гола и давайки 37 асистенции.

Договорът на полузащитника с клуба е до края на юни 2029 г.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 160 милиона евро.