От организацията посочват, че тази подкрепа е признание за усилията и приноса на президента на ФИФА към футбола.
Съюзът на арабските футболни асоциации обяви, че подкрепя кандидатурата на Джани Инфантино за нов мандат като президент на ФИФА.
От организацията посочват, че тази подкрепа е признание за усилията и приноса на Инфантино към развитието и растежа на футбола по време на неговото управление, като тези усилия, наред с работата на ръководството на ФИФА, са допринесли за продължаващото развитие на футбола в световен мащаб.
Изборите ще се проведат през март 2027 година и за първи път Джани Инфантино ще има съперници за поста, след като през 2019-а и 2023 година беше преизбран без конкуренция, напомня агенция Reuters.
От ФИФА вече потвърдиха, че опоненти на Инфантино ще бъдат Филип Диало - президент на Френската футболна федерация и Козо Ташима - почетен президент на Японската футболна асоциация.
Съюзът на арабските футболни асоциации, основан през 1974 година, представлява 22 национални футболни асоциации от Африка и Азия.