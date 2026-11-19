Съюзът на арабските футболни асоциации обяви, че подкрепя кандидатурата на Джани Инфантино за нов мандат като президент на ФИФА.

От организацията посочват, че тази подкрепа е признание за усилията и приноса на Инфантино към развитието и растежа на футбола по време на неговото управление, като тези усилия, наред с работата на ръководството на ФИФА, са допринесли за продължаващото развитие на футбола в световен мащаб.

Изборите ще се проведат през март 2027 година и за първи път Джани Инфантино ще има съперници за поста, след като през 2019-а и 2023 година беше преизбран без конкуренция, напомня агенция Reuters.

От ФИФА вече потвърдиха, че опоненти на Инфантино ще бъдат Филип Диало - президент на Френската футболна федерация и Козо Ташима - почетен президент на Японската футболна асоциация.

Съюзът на арабските футболни асоциации, основан през 1974 година, представлява 22 национални футболни асоциации от Африка и Азия.