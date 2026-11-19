Аржентинецът Маурисио Почетино е наясно, че в изпитващия сериозни затруднения Манчестър Юнайтед няма много време за навлизане в обстановката и след пристигането си на английска земя, той се отправи директно към тренировъчната база на клуба.

Почетино бе назначен на поста след уволнението на бившия полузащитник на Юнайтед Майкъл Карик.

„Да бъдеш старши треньор на този невероятен отбор е огромна отговорност. Имам много енергия и нямам търпение да започна работа с футболистите“, коментира аржентинският специалист пред клубната телевизия MUTV и добави:

„Възможност е, привилегия е да бъдеш начело на Манчестър Юнайтед и смятам, че не губим време. Трябва да сме готови за битка в неделя. Сега не е моментът за почивка или сън. Не е време за размисли - време е да бъдем готови и да подготвим всичко, за да сме сигурни, че ще излезем в най-добрата си форма срещу Ливърпул.“

В Юнайтед към Почетино се присъединява и дългогодишният му треньорски щаб, като някои от членовете му пристигнаха в клуба още преди самия мениджър, за да положат основите за дебютния двубой в неделя.

„Най-важното нещо е екипът, с който работя отблизо, защото след дълги години съвместна работа знаем точно какво трябва да правим. Работили сме във Висшата лига и сме тясно свързани с Англия. Знаем какво означава Манчестър Юнайтед и какво очакват феновете, така че ще се постараем да им дадем това, което искат“, каза той.

Въпреки тежката ситуация, в която клубът се намира в момента, Маурисио Почетино не иска отборът му да играе под напрежение.

„Смятам, че е грешка да се концентрираме само върху сегашното положение. Трябва да гледаме към потенциала на този клуб. Трябва да осъзнаем, че това е игра. За да се слеем с нея, трябва да се чувстваме свободни - футболистите трябва да разгърнат таланта си. Наша задача е да създадем среда и условия, в които те да могат да покажат възможностите си. Нашият приоритет сега е да работим с тях и да се опитаме да поемем част от напрежението, а то трябва да носи енергия. Отговорността също трябва да носи енергия. Твърде тежко е да се носи целият този товар от напрежение и отговорност. Феновете трябва да видят, че се борим, че ние сме Манчестър Юнайтед, уважаваме историята си и ще играем за победа“, категоричен бе новият мениджър на „червените дяволи“.

В същото време, Манчестър Юнайтед обяви по-голяма нетна загуба за тримесечието и ръст на задълженията. Акциите на Юнайтед, търгувани на американския пазар, поевтиняха с близо 9% по време на предборсовата търговия.

„Радваме се да приветстваме Маурисио Почетино и неговия щаб. Наш приоритет е да им окажем подкрепа, докато непрекъснато се стремим да подобряваме представянето си на терена“, заяви изпълнителният директор Омар Берада.

Към септември дълговете на клуба са нараснали до 775 милиона долара - увеличение със 125 милиона спрямо предходната година. От Юнайтед поясниха, че това се дължи на рефинансиране на кредити, извършено през юни.

Приходите на Манчестър Юнайтед са се увеличили с 4% до 146 милиона британски лири (191.8 милиона долара) през трите месеца, приключили през септември, а нетната загуба нараства до 18.1 милиона британски лири спрямо загуба от 6.6 през същия период на предишната година.