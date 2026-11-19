Националният отбор на Мароко по футбол влезе в Топ 5 на класацията на ФИФА. Никой африкански отбор не е достигал толкова високо класиране преди това, освен Нигерия през 1994 г.

В продължение на няколко години Мароко е сред елита и се конкурира с най-добрите отбори в света.

Тази година отборът достигна четвъртфиналите на световното първенство през 2026 г. в Съединените щати, губейки от Франция, и спечели Купата на африканските нации на родна земя, в очакване на решението на Спортния арбитражен съд, което се очаква в края на ноември. Органът може да присъди титлата на Сенегал, които победиха след изпълнение на дузпи на финала, но трофея им беше отнет от Конфедерацията на африканския футбол за напускане на терена по време на мача.

Мароканският тим направи фурор на световното първенство през 2022 г. в Катар. „Атласките лъвове“ достигнаха до полуфиналите и станаха първият африкански отбор играл в тази фаза на световно първенство. Мароко постигна исторически триумф над Португалия на четвъртфиналите, но след това загуби от Франция.

В класацията на ФИФА Мароко изпревари дори Португалия и Бразилия, които са съответно на 6-то и 7-мо място. Първи е тимът на Испания, следван от Аржентина, Франция и Англия.