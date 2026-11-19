Новият мениджър на Страсбург Витор Матош влезе в заглавията на вестниците в Англия. Внезапното му напускане на Суонзи, когото изведе до 6-то място в Чемпиъншип, предизвика полемики.

Снощи "Льо Расинг" обяви назначаването на португалеца за мениджър. 38-годишният специалист наследява сънародника си Уго Оливейра, който пристигна през юли и беше уволнен четири месеца по-късно, оставяйки клуба на разочароващото 13-то място в Лига 1. Сега Страсбург дава цялото си на доверие на Матош да върне тима обратно в горната половина на таблица, плащайки приблизително 6 милиона евро трансферни такси за неговите услуги.

Колкото и значителна да е тази сума, тя няма да е достатъчна, за да заличи разочарованието на Суонзи, когото португалецът изведе до 6-то място във втората дивизия на Англия преди напускането си. Освен това, уелският клуб любопитно мълчи за напускането на мениджъра си от снощи - факт, който не е убягнал от вниманието на местната преса. Единствените споменавания за напускането му в социалните мрежи на Суонзи идват от фенове, повечето от които огорчени:

„Той обяви напускането си снощи и все още няма изявление. Честно казано, уважавам това.“

„Радвам се, че не сте го споменали“, гласи един коментар под последната публикация на клуба, който подчертава кампания за повишаване на осведомеността, стартирана от Английската лига.

В британската преса това внезапно напускане в средата на сезона също генерира реакции.

„Клубът е в шок след 48 часа, които обърнаха сезона им с главата надолу“, пише Wales Online.

This Is Anfield, медия, която следи Ливърпул, където Витор Матош работеше в щаба на Юрген Клоп, добавя: „Матос може да имитира Клоп в стила си на управление, но феновете на Суонзи ще кажат, че той също трябва да се вдъхнови от лоялността на германеца.“

„Гардиън“ смята, че той не е успял да изпълни мисията си, въпреки че клубът му е поверил дългосрочен проект, докато „Сън“ описва напускането му като „противоречиво“.

Информационната агенция Nation.Cymru също изразява своето недоумение: „Португалският мениджър напуска Суонзи, докато клубът се бори за промоция във Висшата лига и въпреки че през юли удължи договора си до 2030 г. Напускането му идва само дни след коментари от главния изпълнителен директор на Суонзи - Том Горинг, който се надяваше да го задържи.“

В предаването „Радио Уелс Брюксел“ бившият уелски национал и играч на Суонзи Дейвид Джайлс беше критичен:

„Суонзи започна годината много добре и това е благодарение на играчите, които подписаха, което е тъжно. Много играчи ще бъдат разочаровани, защото вероятно са подписали за Суонзи Сити заради Витор Матос. Той им продаде мечта с визията си.“

Някои медии също така предполагат, че той има амбиции да наследи Шаби Алонсо като мениджър на Челси, нещо, което връзката му със Страсбург би могла да улесни. Преди това се очакват резултати в Елзас, започвайки тази събота с домакинския мач срещу Брест в Лига 1.