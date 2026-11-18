Английската футболна асоциация (ФА) е разгледала възможността да оспори по правен път правото на Джани Инфантино да се кандидатира за нов мандат начело на Международната футболна федерация (ФИФА). Според информация на BBC Sport обаче организацията е преценила, че подобно действие няма големи шансове за успех.

Инфантино оглавява световната футболна централа от 2016 година, когато наследи Сеп Блатер. По време на неговото управление беше въведено ограничение от максимум три президентски мандата, но тълкуването на правилото предизвика спорове относно възможността швейцарецът да се кандидатира отново на изборите през март.

През 2022 година Съветът на ФИФА прие, че периодът от 2016 до 2019 година не трябва да се зачита като самостоятелен мандат, тъй като Инфантино е довършил започнатия от предшественика му период на управление. Това решение на практика му позволява да участва в следващите президентски избори.

По-рано този месец правозащитната организация Fair Square изпрати писмо до Английската футболна асоциация, в което оспори тълкуването на правилата. Според организацията решението противоречи на духа и целите на устава на ФИФА, а Инфантино вече е достигнал максимално допустимия брой мандати.

В отговор председателят на ФА Деби Хюит потвърди, че асоциацията е проучила възможността за правно оспорване, но не очаква то да доведе до желания резултат.

"Разгледахме възможността да оспорим правото на г-н Инфантино да се кандидатира за нов мандат като президент на ФИФА, но не смятаме, че подобно действие би постигнало търсения резултат“, посочва Хюит в кореспонденция, с която BBC Sport разполага.

Тя допълва, че решението за незачитане на първия период от управлението на Инфантино е взето в рамките на установените процедури на ФИФА. След подробно разглеждане на процеса английската асоциация е стигнала до заключението, че евентуално оспорване няма да бъде успешно.

От Fair Square изразиха разочарование от позицията на ФА и призоваха организацията да не изключва възможността за бъдещи действия. Според правозащитната група отказът от оспорване може да създаде впечатление, че решенията на ръководството на ФИФА остават без достатъчен контрол.

Бившият председател на Комисията по управление на ФИФА Мигел Мадуро също е коментирал, че национална футболна асоциация или континентална конфедерация може да се наложи да отнесе въпроса до Спортния арбитражен съд (КАС).

Въпреки решението да не предприема правни действия на този етап, Английската футболна асоциация остава против преизбирането на Инфантино.

Деби Хюит е потвърдила, че организацията ще подкрепи кандидатурата на президента на Френската футболна федерация Филип Диало, който се очертава като основен конкурент на настоящия ръководител на ФИФА.

"Английската футболна асоциация продължава да се противопоставя на преизбирането на г-н Инфантино и е решена да окаже пълната си подкрепа на Филип Диало като предпочитан от нас кандидат на предстоящите президентски избори“, заявява Хюит.