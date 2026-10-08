Германската футболна федерация засили натиска срещу Джани Инфантино

Напрежението между Германската футболна федерация (ДФБ) и президента на ФИФА Джани Инфантино продължава да нараства. Вицепрезидентът на ДФБ Ханс-Йоахим Вацке потвърди критичната позиция на германската централа преди срещата на висши представители на европейския футбол в Берлин.

Вацке, който заема и поста вицепрезидент на УЕФА, подчерта, че в германската федерация има пълно единодушие относно действията на Инфантино.

"Казвах го достатъчно често през последните няколко седмици. Толкова много грешки бяха направени – от Наградата за мир и въпроса с Фоларин Балогун до сагата с инвеститорите“, коментира Вацке пред медиите.

Още по-категорична позиция изрази президентът на ДФБ Бернд Нойендорф, който наскоро призова за смяна на ръководството на световната футболна централа.

"Трябва да го отстраним от поста. Джани Инфантино вече не е приемлив като президент на ФИФА. Той нанесе голяма вреда на футбола“, заяви Нойендорф пред германския вестник "Тагесшпигел“.

Критиките към Инфантино се засилиха след решението му да връчи първата Награда за мир на ФИФА на американския президент Доналд Тръмп по време на жребия за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Допълнително недоволство предизвика и случаят с отменения червен картон на американския национал Фоларин Балогун.

Ръководството на УЕФА и представители на всичките 55 национални асоциации членки се събират в Берлин, където сред обсъжданите теми е и противопоставянето с президента на ФИФА.