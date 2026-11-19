След като обяви удължаването на договора на Арда Гюлер, Реал Мадрид официално потвърди, че Орелиен Чуамени също остава в състава.

Френският халф, който имаше договор с мадридския отбор до 2028 г., е удължил контратка си до 2032 г.

„Реал Мадрид и Орелиен Чуамени се споразумяха да удължат договора на нашия играч, който остава обвързан с клуба до 30 юни 2032 г.“, се казва в изявлението, публикувано на официалния уебсайт на клуба.

"Орелиен Чуамени се присъедини към Реал Мадрид през 2022 г. През петте сезона, в които носи екипа ни, той е изиграл 205 мача и е спечелил 8 трофея: 1 Шампионска лига, 2 Световни клубни първенства, 2 Суперкупи на УЕФА, 1 титла в Ла Лига, 1 Купа на краля и 1 Суперкупа на Испания. Той е национал на Франция, като до момента има 50 мача за националния отбор и е спечелил Лигата на нациите през 2021 г.", отбелязаха от клуба в публикацията си.