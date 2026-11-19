Станаха ясни всички наряди за кръга в Първа лига.
Георги Давидов получи наряд за столичното дерби между Левски и Локомотив, които ще премерят сили в неделя от 15:30 часа. Край тъч линията ще бъдат Милен Арабаджиев Мартин Мачев, а за ВАР ще отговаря Мартин Марков.
Ето и останалите съдийски назначения за 15-ия кръг в Първа футболна лига:
20 ноември, 18:00 часа
ПФК Септември София - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Иван Радославов Иванов 4-ТИ: Петър Милков Николов
ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева СН: Александър Костадинов Костадинов
21 ноември, 14:45 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
ВАР: Любослав Бисеров Любомиров АВАР: Кристина Георгиева Георгиева СН: Валентин Желев Добрев
21 ноември, 17:15 часа
ПФК Спартак 1918 - ПФК Черно море АД
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Георги Георгиев Новачев
ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Кристиaн Младенов Тодоров СН: Ахмед Яшар Ахмед
22 ноември, 13:00 часа
ПФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов ВАР: Денислав Йорданов Сталев АВАР: Георги Иванов Иванов СН: Антон Симеонов Генов
22 ноември, 15:30 часа
ПФК Левски - ПФК Локомотив София 1929 ЕАД
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Мартин Иванов Марков АВАР: Ивайло Красимиров Ненков СН: Георги Владимиров Игнатов
22 ноември, 18:00 часа
ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА ЕАД
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Петър Милков Николов СН: Цветан Кръстев Кръстев
23 ноември, 18:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Дунав Русе
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Кристиaн Младенов Тодоров ВАР: Денислав Йорданов Сталев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Кольо Димитров Данев