Георги Давидов получи наряд за столичното дерби между Левски и Локомотив, които ще премерят сили в неделя от 15:30 часа. Край тъч линията ще бъдат Милен Арабаджиев Мартин Мачев, а за ВАР ще отговаря Мартин Марков.

Ето и останалите съдийски назначения за 15-ия кръг в Първа футболна лига:

20 ноември, 18:00 часа

ПФК Септември София - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Иван Радославов Иванов 4-ТИ: Петър Милков Николов

ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева СН: Александър Костадинов Костадинов

21 ноември, 14:45 часа

ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

ВАР: Любослав Бисеров Любомиров АВАР: Кристина Георгиева Георгиева СН: Валентин Желев Добрев

21 ноември, 17:15 часа

ПФК Спартак 1918 - ПФК Черно море АД

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Георги Георгиев Новачев

ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Кристиaн Младенов Тодоров СН: Ахмед Яшар Ахмед

22 ноември, 13:00 часа

ПФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов ВАР: Денислав Йорданов Сталев АВАР: Георги Иванов Иванов СН: Антон Симеонов Генов

22 ноември, 15:30 часа

ПФК Левски - ПФК Локомотив София 1929 ЕАД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Мартин Иванов Марков АВАР: Ивайло Красимиров Ненков СН: Георги Владимиров Игнатов

22 ноември, 18:00 часа

ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА ЕАД

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Петър Милков Николов СН: Цветан Кръстев Кръстев

23 ноември, 18:00 часа

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Дунав Русе

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Кристиaн Младенов Тодоров ВАР: Денислав Йорданов Сталев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Кольо Димитров Данев