ПФК Черно море официално представи новия си технически директор. Поста заема Даниел Георгиев, който е добре познато име за привържениците на „моряците“, след като като футболист премина през два периода в клуба.

„Радвам се, че се завръщам в Черно море. Винаги съм бил с добри чувства към клуба. За мен е сбъдната мечта отново да съм тук“, заяви Георгиев след назначаването си.

Даниел Георгиев ще бъде част от екипа на варненския клуб и ще се включи активно в работата по развитието на клуба.