Нападателят на Рома Пауло Дибала се готви за завръщане на терена. Аржентинската звезда получи микроразкъсване на прасеца в края на първото полувреме в мача срещу Реал (Мадрид) през октомври, но сега е готов за игра, пишат италианските медии.

Ла Хоя вече е преодолял проблема и е започнал тренировки със съотборниците си. Футболистът с номер 21 е сред кандидатите за място в стартовия състав за двубоя Парма - Рома, насрочен за събота от 18:00 ч. Дибала ще трябва да се пребори за титулярно място с Мора и Суле, които се представиха много силно в последните мачове на „джалоросите“.

Договорът на Пауло Дибала изтича на 30 юни, но изглежда, че Рома има намерение да преговаря за неговото удължаване.