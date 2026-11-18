Реал Мадрид и Арда Гюлер постигнаха споразумение за удължаване на договора на футболиста, който ще остане в клуба до 30 юни 2032 година.

Арда Гюлер се присъедини към Реал Мадрид през юли 2023 г., когато беше на 18 години. За четирите си сезона с екипа на испанския гранд той е записал 126 мача и е спечелил пет трофея – Шампионската лига, Световното клубно първенство, Суперкупата на УЕФА, Ла Лига и Суперкупата на Испания.

Гюлер е национал на Турция, за която до момента има 38 двубоя.

През септември той получи отличието за най-добър млад футболист в Шампионската лига за сезон 2025/2026.