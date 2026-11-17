Португалия завърши участието си в група 4 на Лигата на нациите с атрактивна победа с 3:2 като гост на Уелс. Двубоят в Кардиф предложи пет гола, няколко обрата и червен картон за Педро Нето, но в крайна сметка „мореплавателите“ удържаха преднината си и си гарантираха първото място в групата с 15 точки.

Бруно Фернандеш даде аванс на гостите в 11-ата минута, но Дейвид Брукс изравни почти веднага. Малко преди почивката Сорба Томас обърна резултата в полза на Уелс, но Педро Нето възстанови равенството още преди края на първата част.

Решаващият момент дойде в 70-ата минута, когато резервата Карлуш Форбш се разписа с точен диагонален удар и отбеляза първия си гол за националния отбор. Четири минути по-късно Педро Нето получи втори жълт картон и остави Португалия с човек по-малко. Домакините опитаха да се възползват от численото си предимство, но Диого Коща и защитата пред него удържаха натиска до последния съдийски сигнал.

Така Португалия се реваншира за тежкото поражение с 1:4 от Дания в предишния си мач и приключи груповата фаза на върха. Уелс остана на последното място с три точки, но ще получи шанс да запази елитния си статут чрез бараж през март.