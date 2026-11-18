Отборът на Ирландия победи Косово с 3:0 и си осигури второто място група В/3 на Лигата на нациите.

Трой Парът (28′, 50′) се разписа два пъти от дузпи, а Джак Мойлън (75′) оформи крайния резултат и така ирландците спечелиха право да играят плейоф за изкачване в Лига А. Гостите от Косово играха с човек по-малко още от първото полувреме след директен червен картон на Крешник Хайризи.

В другия мач от групата Израел и Австрия завършиха 1:1.

В крайното класиране Австрия е на първо място с 12 точки, Ирландия завърши на второ място с 8 точки. Косово остана трети с 6 точки, последен е Израел с 4.

Северна Ирландия спечели група В/2 след равенство 1:1 с претендента Унгария. Барнабаш Варга изведе унгарците в резултата преди почивката, а Джъстин Девени вкара скъпоценния изравнителен гол за гостите през втората част.

В другия мач от групата Украйна се наложи над Грузия с 1:0.

В крайното класиране Северна Ирландия завърши на първо място с 12 точки и спечели промоция за Лига А. Унгарците са втори с 11 точки, следван Украйна 7 и Грузия 2 точки.

В група В/4 осигурилият си първото място Швеция направи реми 1:1 при гостуването на Полша. В другия мач от групата Босна и Херцеговина се наложи с 2:1 над Румъния.

Швеция спечели групата с 14 точки, на второ място е Босна и Херцеговина – 11 точки, трети е Полша – 5 точки и последното място е за Румъния – 3 точки.