Норвегия постигна впечатляващ обрат срещу Дания и с победа 3:2 като гост си осигури място на четвъртфиналите в Лигата на нациите. Домакините поведоха с два гола още в началото, но Ерлинг Холанд и Мартин Йодегор поведоха скандинавците към успеха. Нападателят на Манчестър Сити се разписа два пъти, като второто му попадение дойде от дузпа дълбоко в добавеното време.

Дания започна отлично и поведе с 2:0 още до 14-ата минута. Расмус Хойлунд откри резултата в 11-ата, а малко след това Пиер-Емил Хьойберг удвои аванса на домакините. Норвегия обаче постепенно намери ритъма си и Холанд намали в 39-ата минута след грешка на датския вратар Мадс Хермансен.

След почивката гостите засилиха натиска, а в 83-ата минута Мартин Йодегор изравни с добавка след удар на резервата Андреас Шелдеруп, срещнал гредата. Драмата достигна своя връх в добавеното време, когато след намеса на ВАР бе отсъдена дузпа за игра с ръка на Йоаким Андерсен. Холанд бе безпогрешен от бялата точка и донесе победата на Норвегия.

Двата отбора завършиха групата с по девет точки, но Норвегия зае второто място благодарение на двете си победи с по 3:2 в преките двубои. Така тимът на Стале Солбакен продължава към четвъртфиналите, докато Дания ще трябва да играе плейоф за оставане в Лига А.