Хуан Мата обяви края на професионалната си футболна кариера на 38-годишна възраст. Бившият полузащитник на Испания, Челси и Манчестър Юнайтед се оттегля от терена след над две десетилетия във футбола, през които спечели едни от най-престижните трофеи на клубно и национално ниво.

Мата има 41 мача за националния отбор на Испания и беше част от състава, който триумфира на Световното първенство през 2010 година. Две години по-късно той стана европейски шампион, като дори отбеляза гол при разгромната победа с 4:0 над Италия във финала на Евро 2012.

Кариерата му започва в школата на Реал Мадрид, а през 2007 година преминава във Валенсия. През август 2011 г. е привлечен от Челси, с който печели Шампионската лига, Лига Европа и ФА Къп. През януари 2014 г. преминава в Манчестър Юнайтед и добавя към колекцията си още трофеите от Лига Европа, ФА Къп и Купата на лигата.

След раздялата с английския клуб през 2022 г. Мата продължава кариерата си в Галатасарай, японския Висел Кобе и австралийските Уестърн Сидни Уондърърс и Мелбърн Виктори.