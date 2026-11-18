Венсан Компани се завръща на треньорската скамейка на Байерн Мюнхен за петъчния домакински двубой срещу Кьолн от Бундеслигата. Белгийският специалист вече поднови заниманията с отбора след здравословния инцидент, който го извади от работа за близо месец.

От Байерн потвърдиха, че Компани ще даде пресконференция в четвъртък преди срещата, съобщава ДПА. През последните седмици наставникът отсъстваше, след като припадна по време на тренировка и бе откаран в болница. Лекарите установиха дразнене на мозъчните обвивки.

В негово отсъствие помощникът Арън Данкс пое ръководството на баварците и се справи успешно – четири победи и едно равенство в пет мача. Компани вече проведе първата си тренировка след инцидента, макар че заради паузата за националните отбори голяма част от футболистите не бяха на разположение.