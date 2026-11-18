Белгийският специалист вече поднови заниманията с отбора след здравословния инцидент, който го извади от работа за близо месец.
Венсан Компани се завръща на треньорската скамейка на Байерн Мюнхен за петъчния домакински двубой срещу Кьолн от Бундеслигата. Белгийският специалист вече поднови заниманията с отбора след здравословния инцидент, който го извади от работа за близо месец.
От Байерн потвърдиха, че Компани ще даде пресконференция в четвъртък преди срещата, съобщава ДПА. През последните седмици наставникът отсъстваше, след като припадна по време на тренировка и бе откаран в болница. Лекарите установиха дразнене на мозъчните обвивки.
В негово отсъствие помощникът Арън Данкс пое ръководството на баварците и се справи успешно – четири победи и едно равенство в пет мача. Компани вече проведе първата си тренировка след инцидента, макар че заради паузата за националните отбори голяма част от футболистите не бяха на разположение.