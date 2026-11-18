Левски ще може да разчита на двама от основните си футболисти за предстоящото домакинство на Локомотив София. Полузащитниците Акрам Бурас и Сержиньо са преодолели контузиите си и вече попадат в плановете на старши треньора Хулио Веласкес, съобщава Dsport.

Двамата имат важна роля в състава на "сините“, но от началото на сезона рядко са имали възможност да играят заедно заради здравословни проблеми.

Бурас отсъства продължително време поради травма, докато Сержиньо получи контузия по време на двубоя срещу Ягелония. Проблемът на португалеца обаче се оказа по-лек и той вече е възстановен.

26-годишният Сержиньо, привлечен от Санта Клара, се утвърди като един от ключовите футболисти на Левски. От началото на кампанията той има 26 мача във всички турнири, в които е отбелязал четири гола и е направил осем асистенции.

Завръщането на двамата полузащитници предоставя допълнителни възможности на Веласкес при избора на състав за предстоящите срещи.

В неделя Левски ще се завърне на стадион "Георги Аспарухов“, където ще приеме Локомотив София в столично дерби.