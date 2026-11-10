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Левски очаква завръщането на Сержиньо и Акрам Бурас след паузата в първенството

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Спорт
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Двамата полузащитници пропуснаха Вечното дерби с ЦСКА заради контузии, но се очаква да бъдат на разположение на Хулио Веласкес за домакинството срещу Локомотив София

Левски очаква завръщането на Сержиньо и Акрам Бурас след паузата в първенството
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес се очаква да получи две важни попълнения в състава си след паузата за националните отбори. Полузащитниците Сержиньо и Акрам Бурас са близо до завръщане в игра и се очаква да бъдат на разположение за предстоящото домакинство срещу Локомотив София на стадион „Георги Аспарухов“.

Двамата футболисти пропуснаха загубата с 0:3 от ЦСКА във Вечното дерби заради контузии, като отсъствието им ограничи възможностите на испанския специалист в средата на терена.

Португалецът Сержиньо получи травма при победата с 1:0 над Ягелония в Лига Европа. Полузащитникът, който има важна роля в организацията на играта на "сините“, не успя да се възстанови навреме за сблъсъка с ЦСКА. Очакванията обаче са той да бъде напълно готов след подновяването на шампионата.

Акрам Бурас също е близо до завръщане, след като през последните месеци имаше проблеми с контузия. Алжирецът отсъства повече от три месеца, преди да се появи отново на терена при успеха над Виктория Пилзен.

Впоследствие обаче травмата му се обостри и той отново остана извън сметките на Веласкес, включително за дербито срещу ЦСКА.

Предстоящата пауза в първенството ще даде допълнително време на двамата футболисти да възстановят физическото си състояние.

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# Сержиньо #Акрам Бурас #ПФК Левски София

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