Левски очаква завръщането на Сержиньо и Акрам Бурас след паузата в първенството

Двамата полузащитници пропуснаха Вечното дерби с ЦСКА заради контузии, но се очаква да бъдат на разположение на Хулио Веласкес за домакинството срещу Локомотив София
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес се очаква да получи две важни попълнения в състава си след паузата за националните отбори. Полузащитниците Сержиньо и Акрам Бурас са близо до завръщане в игра и се очаква да бъдат на разположение за предстоящото домакинство срещу Локомотив София на стадион „Георги Аспарухов“.
Двамата футболисти пропуснаха загубата с 0:3 от ЦСКА във Вечното дерби заради контузии, като отсъствието им ограничи възможностите на испанския специалист в средата на терена.
Португалецът Сержиньо получи травма при победата с 1:0 над Ягелония в Лига Европа. Полузащитникът, който има важна роля в организацията на играта на "сините“, не успя да се възстанови навреме за сблъсъка с ЦСКА. Очакванията обаче са той да бъде напълно готов след подновяването на шампионата.
Акрам Бурас също е близо до завръщане, след като през последните месеци имаше проблеми с контузия. Алжирецът отсъства повече от три месеца, преди да се появи отново на терена при успеха над Виктория Пилзен.
Впоследствие обаче травмата му се обостри и той отново остана извън сметките на Веласкес, включително за дербито срещу ЦСКА.
Предстоящата пауза в първенството ще даде допълнително време на двамата футболисти да възстановят физическото си състояние.