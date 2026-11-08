Тежък удар за Левски преди дербито с ЦСКА

Група от 22 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 13-ия кръг на Първа лига срещу ЦСКА, който е днес от 17:00 часа. Аут за дербито са две от големите звезди на "сините" - Акрам Бурас и Сержиньо, както и защитникът Оливер Камдем.

Групата на Левски: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Мазир Сула, Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Адриан Райчев, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа, Мустафа Сангаре.