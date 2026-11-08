Левски и ЦСКА се изправят в директна битка за първото място в Първа лига

Левски и ЦСКА ще се изправят един срещу друг в едно от най-важните издания на Вечното дерби през последните години. Двубоят от 13-ия кръг на Първа лига е днес от 17:00 часа на Националния стадион "Васил Левски“, като за първи път от 17 години двата столични гранда влизат в директен сблъсък за първото място в класирането.

"Сините“ са лидери с 32 точки от 12 мача, докато "червените“ заемат втората позиция с 31 пункта от 13 срещи. Победа за Левски ще увеличи преднината на отбора на Хулио Веласкес, докато успех за ЦСКА ще изведе състава на Маркус Гиздол начело във временното подреждане.

Двата отбора все още нямат поражение в първенството през настоящия сезон, което придава допълнителна тежест на предстоящия двубой.

Левски влиза в срещата след победа с 1:0 над Ягелония в Лига Европа. Единственото попадение срещу полския тим беше дело на Стивън Стоянчов, а успехът позволи на "сините“ да съберат седем точки след първите четири кръга в турнира. В последния си шампионатен двубой столичани се наложиха трудно над Дунав в Русе с късен гол на Мустафа Сангаре.

Въпреки положителните резултати наставникът на Левски Хулио Веласкес предупреди, че футболистите му трябва бързо да насочат вниманието си към дербито и да оставят зад гърба си успеха в европейските турнири.

"От емоционална гледна точка това са ситуации, в които трябва да покажем зрялост. Ако продължим да мислим за мача от четвъртък, със сигурност ще загубим. Ако напълно забравим мача в четвъртък, можем да сме в ситуация, в която да се преборим за победата“, заяви испанският специалист на пресконференцията преди срещата.

Веласкес подчерта, че възстановяването след европейските ангажименти ще бъде сред ключовите фактори за представянето на двата отбора. Според него Левски и ЦСКА се намират при сходни условия, тъй като и двата състава играха в четвъртък.

"Не търсим извинения, защото и двата отбора влизаме в мача при едни и същи условия. Трябва да се съобразим с футболистите, които са с контузии и умора“, допълни треньорът на "сините“.

Кадровите проблеми в Левски са свързани най-вече със състоянието на Сержиньо и Акрам Бурас, чието участие остава под въпрос. Асен Митков и Радослав Кирилов със сигурност няма да бъдат на разположение за дербито.

Наставникът на домакините изрази уважението си към съперника и предупреди, че ЦСКА разполага с качествени футболисти, които могат да създадат сериозни затруднения.

"ЦСКА е много добър отбор с добри индивидуалности. Имат много енергия. Можеха без проблем да постигнат позитивен резултат срещу Панатинайкос. ЦСКА може да ни направи труден деня. Имаме цялата увереност на света, че ще направим добър мач и ще го спечелим“, коментира Веласкес.

Испанецът засегна и финансовите възможности на двата клуба, като посочи, че ЦСКА и Лудогорец разполагат с по-големи бюджети от Левски. Според него „сините“ се стремят да компенсират разликата чрез добра организация и правилно развитие.

От своя страна ЦСКА влиза в дербито след поражение с 1:2 при гостуването си на Панатинайкос в Лигата на конференциите. "Червените“ се прибраха в България в ранните часове на петък, което допълнително усложни подготовката им за сблъсъка.

Маркус Гиздол призна, че натоварената програма е наложила промени в състава срещу гръцкия тим, за да бъдат съхранени част от футболистите за предстоящото дерби.

"Исках да имаме добър микс от този мач и за мача след два дни. Грижа се за играчите и тяхното възстановяване“, заяви германският специалист след срещата в Атина.

Основният въпрос пред треньорския щаб на ЦСКА е свързан със състоянието на Жоел Цварц. Нападателят се завърна след контузия срещу Панатинайкос, но получи нов удар по време на двубоя. Лео Перейра също има здравословни проблеми.

В последния си шампионатен мач "армейците“ завършиха 0:0 срещу Славия при завръщането си на стадион "Българска армия“.

Двата отбора вече премериха сили веднъж през настоящия сезон. През септември ЦСКА спечели Суперкупата на България след победа с 4:2 над Левски.

В шампионата обаче последните два сблъсъка завършиха с успехи за "сините“. Отборът на Хулио Веласкес спечели с 3:1 на 25 април и с 2:0 на 16 май, като впоследствие завоюва шампионската титла.

За испанския специалист това ще бъде шесто дерби срещу ЦСКА в първенството. До момента балансът му е две победи, две равенства и едно поражение. За първи път Веласкес ще се изправи срещу Маркус Гиздол, което добавя още един интересен елемент към срещата.

Любопитна е и разликата в пазарните оценки на двата състава. Според данните на статистическия сайт за оценка на футболистите Transfermarkt футболистите на Левски са оценени общо на 45,25 милиона евро, докато стойността на състава на ЦСКА е 26,68 милиона евро. Разликата възлиза на 18,57 милиона евро в полза на „сините“.

Очаква се сериозна подкрепа от трибуните, като привържениците на Левски вече са изкупили билетите за отредените им сектори "А“ и "Б“.

Главен съдия на двубоя ще бъде Никола Попов, с асистенти Мартин Венев и Тодор Вуков, а за системата ВАР ще отговаря Димитър Димитров.