Левски намери верните решения и срещу Ягелония в Лига Европа

Левски изкова втори пореден успех и започва да поглежда все по-често към елиминациите на Лига Европа. Действащите шампиони в Първа лига матираха Ягелония с 1:0 в среща от четвъртия кръг, изигран на Националния стадион "Васил Левски".

В герой за "сините" се превърна в Стивън Стоянчов, който разпечата полската врата и бе автор на единственото попадение в този мач. Двубоят бе равностоен в огромната си част, но селекцията на Хулио Веласкес нанесе решителния удар и вече се намира в положителна серия във втория по сила турнир, организиран от УЕФА. Освен това "сините" нанесоха втора последователна загуба на състава, воден от Адриан Семенец в надпреварата. Мачът не мина без напрежение, тъй като преди неговото начало имаше напрежение между агитките на двата отбора, което бе прекратено от полицията. Също така столичани дадоха и свидна жертва след контузията на Сержиньо през първото полувреме.

Тимът от "Герена" се изкачи до десетото място във временното класиране със 7 точки, а поляците се намират на 28-та позиция с 3. На 26 ноември Левски ще има визита на Олимпик Марсилия, докато Ягелония ще гостува на Съндърланд.

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Откриващите минути бяха за гостите, които наложиха известно териториално надмощие и имаха шанс да открият резултата. В 6-та минута Хесус Имас овладя топката около границата на наказателното поле и стреля в аут към близкия десен ъгъл. Секунди по-късно Кайетан Шмит се възползва от грешка в „синята“ отбрана и се озова очи в очи със Светослав Вуцов, но последният предотврати попадението в неговата врата.

Домакините постепенно излязоха от своята половина, но без да стигат до някакви опасни атаки.

Това обаче се промени в средата на първото полувреме. В 24-та минута Евертон Бала проби в наказателното поле и шутира от трудна ситуация по диагонал, пращайки топката в аут. В следващата минута Сержиньо отне в средата на терена и стреля опасно от дистанция, като изпробва рефлексите на Славомир Абрамович, който улови.

В 33-та минута столичани организираха още една атака. Сержиньо подаде на Алдеир Невеш, а той центрира към Евертон. Той стреля от движение, но неточно.

Отборът от Бялисток отговори в края на първата част. В 41-та минута Джереми Агбонфило се прояви със солова акция, пробивайки в наказателното поле, откъдето стреля. Слабият му удар обаче не застраши Вуцов и той улови без проблеми.

Действащите шампиони в Първа лига пренесоха събитията веднага на другата врата в ответната минута. Сержиньо намери Рейналдо , който се намираше в наказателното поле и пробва удар, пратен директно в ръцете на Абрамович.

Това се оказа и всичко по-интересно от гледна точка на голови положения през първото полувреме.

Стартът на второто полувреме бе лишено също от някакви опасни атаки, като и двата отбора изчакваха.

Тимът от „Герена“ поразвали статуквото в 62-та минута. Кристиан Димитров намери по земя Бала и той напредна добре в наказателното поле. Впоследствие стреля от границата на наказателното поле, но в ръцете на Абрамович.

Полският отбор успя да отвърне с най-опасното си положение в 76-та минута, когато Усман Соу пороби по десния фланг и стреля много опасно към далечния ъгъл, но топката премина на сантиметри от вратата, пазена от Вуцов.

Актуалните шампиони в родния елит успяха да ударят първи в 83-та минута. Давид Кусо центрира от корнер, а то бе оползотворено по най-добрия начин от Стивън Стоянчов, който се извиси над полската отбрана и с глава прати топката неспасяемо във вратата на Абрамович.

До края на мача "сините" удържаха опитите на своя съперник да организира опасни атаки и това бе всичко.