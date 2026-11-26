Старши треньорът на ПСЖ Луис Енрике похвали Рома след равенството им 2:2 в петия кръг на Шампионската лига.

„Беше много труден мач. Очаквахме го от самото начало и Рома поддържаше това отношение през всичките 90 минути. Те ни притискаха постоянно и заслужаваха повече от една точка. Много съм доволен от представянето на моя отбор, но трябва да призная, че те бяха най-силният противник, с който сме се сблъсквали този сезон. В мачове като този е изключително важно бързо да си върнем топката, след като я загубим. Противникът правеше това през целия мач, така че съм доволен от резултата. Това наистина беше най-трудният ни мач този сезон', коментира Луис Енрике.

Той похвали тактическата проницателност на треньора на Рома Гасперини и изрази надежда отново да се изправи срещу него, но този път в елиминационен сблъсък.

„За първи път се изправям срещу него като треньор“, каза Луис Енрике, след което направи кратка пауза и кимна с уважение. „Надявам се, че отново ще срещнем Рома в двубой на разменено гостуване. Ще бъде много оспорвано.“Д