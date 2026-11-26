Предстои Административният съд във Варна да се произнесе относно жалбата на Благомир Коцев за предсрочното прекратяване на правомощията му. Адвокатът му Марин Пандов заяви пред БНТ, че вчера е внесъл в съда липсващото пълномощно, заради което беше блокиран ходът на обрауваното дело по казуса.

С нея защитата на Коцев оспорва както решението на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване на мандата му, така и отстраняването му от поста, преди съдът да се е произнесъл по спора.

До края на седмицата се очаква съдът да излезе с определение относно искането за спиране на предварителното изпълнение на решението за педсрочното прекратяване на пълномощията на Коцев.