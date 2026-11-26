СГС ще гледа мярката за неотклонение на тримата непълнолетни, обвинени за сексуално посегателство над 15-годишно момиче. Вчера стана ясно, че има четвърти задържан младеж на 19 години. Обвиненията срещу него са за създаване на порнографски материали с участието на непълнолетно лице с цел разпространение и хулиганство.

Според събраните доказателства до момента на 21 септември младежът е заснел два видеоклипа на 16-годишно момиче. А през октомври в столичния квартал „Надежда“ е стрелял с газов пистолет в тялото на същото момиче. 19-годишният младеж е задържан за 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража". Преди дни Районния съд в столицата остави в ареста другите трима непълнолетни момчета.

По данни на разследващите посегателството е извършено по време на парти за Хелоуин в столичен апартамент, на което са присъствали повече от 10 души. Установено е, че младежите са употребили значително количество алкохол, но към момента няма доказателства за употреба на наркотични вещества. На пострадалото 15-годишно момиче е осигурена психологическа подкрепа. Институциите премахнаха видеозаписите с насилието от инрернет.