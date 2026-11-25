Американският милиардер Тод Боули обяви, че е подписал споразумение с руския конгломерат „Лукойл“ за създаване на консорциум, в който участва и Kорпорацията за финансиране на международното развитие на САЩ, с цел придобиване на международните енергийни активи на санкционираната руска петролна компания.



Сделката е резултат от повече от година преговори. Тя предвижда размяна на ценни книжа на „Лукойл“ на стойност 10 милиарда долара срещу международните активи на компанията, съобщиха Боули и представител на федералната агенция. Този механизъм позволява на американските инвеститори и Kорпорацията за финансиране на международното развитие на САЩ да изкупят международните активи, включително и тези в България, без да превеждат директно пари към Русия, което би нарушило западните санкции. Американското министерството на финансите санкционира „Лукойл“ през октомври 2025 г. Сега то ще направи преглед на сделката, за да се гарантира защитата на националната сигурност на САЩ.