В този час американският президент Доналд Тръмп приема генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Мара Лаго, Флорида.
Двамата разговарят дни след като лидерът на Съединените щати нарече Владимир Путин свой „приятел". Срещата е закрита за медиите и се провежда в контекста на желанието на Европа да участва в преговорите между Украйна и Русия, с американско посредничество. Централна тема и днес се очаква да бъдат гаранциите за сигурност за Украйна, след спиране на бойните действия. Според американския емисар Джаред Къшнър, Тръмп е отворен за идеята за предоставяне на Украйна на защита от вида на член Пети, от договора за НАТО.
Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: „Президентът винаги е казвал - мир чрез сила, а не мир чрез умиротворяване. Силна НАТО означава силна Украйна. Ние, Съединените щати и цялата НАТО подкрепяме Украйна. Оставането й в борбата е изпитание за Путин. Това, което президентът Тръмп прави и на срещата в Китай е тест за Путин - доколко е сериозен, готов ли е за преговори. Така че, нека продължим натиска, мисля, че това работи и трябва да продължим в тази насока.“