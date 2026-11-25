В този час американският президент Доналд Тръмп приема генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Мара Лаго, Флорида.

Двамата разговарят дни след като лидерът на Съединените щати нарече Владимир Путин свой „приятел". Срещата е закрита за медиите и се провежда в контекста на желанието на Европа да участва в преговорите между Украйна и Русия, с американско посредничество. Централна тема и днес се очаква да бъдат гаранциите за сигурност за Украйна, след спиране на бойните действия. Според американския емисар Джаред Къшнър, Тръмп е отворен за идеята за предоставяне на Украйна на защита от вида на член Пети, от договора за НАТО.