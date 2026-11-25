Запасяване с храна в случай на извънредна ситуация - тенденцията във Великобритания, започнала по време на Ковид пандемията, се засили след началото на войната в Украйна. Кампания на правителството даде допълнителен стимул на британците да купуват дълготрайни стоки от първа необходимост.

Йън Фъргюсън е натрупал 600 консерви с храна в дома си в Уеймът, графство Дорсет. Събира ги в продължение на две години.

Йън Фъргюсън, Великобритания: "По-конкретно - боб, очевидно всички го обичат. Това е срокът на годност. Един човек може да издържи 100 дни, ако изяжда по шест консерви на ден, но аз имам приятели, семейство. Разполагам и с няколко спални чувала, резервоар за вода, който обикновено е пълен, имам и филтри, за да мога да пия тази вода."

Миналият месец британското правителство стартира кампанията "Бъди готов" с препоръка домакинствата да се запасят с продукти с дълъг срок на годност и с бутилирана вода. Целта е хората да могат да издържат няколко дни в случай на извънредни ситуации като лошо време или кибератаки.

Йън Фъргюсън е спазил точно инструкциите и разполага още с мокри кърпички, фенерче и пари в брой, част от които е скрил под навеса си. Дейвид Уокър, който също е от Дорсет, споделя, че започнал да трупа провизии много преди кампанията.

Дейвид Уокър, Великобритания: "Правя го от година и половина. През януари имах проблем - имаше силна буря, покривът протече и наводни цялата електрическа инсталация в къщата. Останах без ток около три седмици и наистина бях доволен, че имам подходяща храна, портативно радио, което служи и за фенерче, аптечка."

Всеки път, когато отива до магазина, 71-годишният Йън Фъргюсън купува по още шест консерви, за всеки случай. Един от ефектите на кампанията на британското правителство е неочаквано увеличение на продажбите на дребно, най-вече на консерви и ултрапастьоризирано мляко.