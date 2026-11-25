Папа Лъв XIV определи в сряда липсата на ясни ангажименти на COP31, приключила в неделя в Анталия (Турция) без окончателно политическо споразумение, като „тревожна“. Той призова правителствата да засилят действията си в отговор на климатичната криза.

Срещата приключи без споразумение заради разногласия относно изкопаемите горива и климатичното финансиране.

„Предвид нарастващата честота на екстремните природни явления, свързани с климатичната криза, е тревожно, че COP31 приключи, без международната общност да поеме ясни ангажименти за сериозно и отговорно справяне с нея“, заяви понтификът в послание, отправено след общата аудиенция на площад „Свети Петър“.

Папата предупреди, че не бива да се забравя „човешкото лице на климатичната криза“, която „засяга живота на милиони хора, нанася тежки удари върху цели общности и застрашава перспективите пред бъдещите поколения“.

За да се противодейства на тези последици, той призова за „ново осъзнаване на споделената отговорност, нови форми на солидарност между нациите и фундаментални промени в поведението, социално-икономическите системи и управлението на обществата“.

Призивът му беше отправен както към международната общност, така и към гражданското общество. Понтификът настоя за насърчаване на „култура на грижа за творението“, която поставя в центъра „достойнството, дадено от Бога на всеки човек, общото благо и солидарността с най-бедните и бъдещите поколения“.

Критиките на папата се присъединяват към тези на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, който заяви, че е „дълбоко разочарован“ от резултатите от срещата. Той обвини интересите на индустрията за изкопаеми горива, че възпрепятстват климатичните действия.

„Не можем да гасим огъня, докато продължаваме да наливаме гориво в него“, предупреди Гутериш.

Без споразумение заради разногласия относно изкопаемите горива и финансирането

Изявленията на понтифика идват след приключването на COP31 без консенсус по предложения от Турция и Австралия политически текст. 27-те държави членки на Европейския съюз, Великобритания, Панама и няколко островни държави от Тихоокеанския регион, наред с други, отхвърлиха проекта с аргумента, че той не предлага достатъчно амбициозен отговор на глобалното затопляне.

Разногласията бяха съсредоточени върху постепенното отказване от изкопаемите горива и климатичното финансиране за развиващите се страни. Липсата на споменаване на тези горива в текста беше една от причините за отказа на европейските държави, докато развиващите се страни поставиха под въпрос недостатъчния размер на предвидените средства за справяне с последиците от глобалното затопляне.

Последният път, когато климатична конференция на ООН приключи без консенсусно споразумение, беше през 2009 г. в Копенхаген, според Ройтерс.

Загрижеността на Лъв XIV за околната среда намира отражение и в решенията на Католическата църква. През 2025 г. първият папа, роден в САЩ, одобри включването в Римския мисал на набор от молитви и четива за литургия, посветена на грижата за творението. Подготовката им е започнала по време на понтификата на папа Франциск.

По материал на RTVE Noticias (RTVE), първоначално публикуван на 25 ноември 2026 г.