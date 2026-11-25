Европейската комисия ще забрани участие на руски отбори и атлети в спортни събития в Европейския съюз. Забранява се и руско спонсорство за културни и спортни организации. Това обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен на дебат, посветен на Украйна и ролята на Европа в опазване на международния ред в рамките на пленарната сесия на Европарламента в Страсбург.

Вие принадлежите към Европа - беше посланието на Урсула фон дер Лайен към Украинския народ, а обръщайки се към Русия заяви категорично - Европа иска мир. Засилване на натиска върху Русия и подкрепата за Украйна обяви председателят на Еврокомисията, изтъкна предложения нов заем от 45 милиарда евро за Киев, 22-ия пакет от санкции и призова да се даде шанс на дипломацията като обеща Европа да има място на масата на следващия кръг от преговори.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Ще съдим по действията на Русия, а не по думите. Както беше обсъдено миналата седмица на срещата на Коалицията на желаещите, Русия трябва да се съгласи на енергийно примирие през зимата и да гарантира безопасно преминаване на хранителните доставки през Черно море. Това са важни стъпки, защото ще покажат, че Русия е наистина сериозна в преговорите.“

Снимка: БТА

Двама български евродепутати взеха участие в дебата - Петър Волгин от групата на Европа на суверенните нации и Радан Кънев от ЕНП. Двамата бяха с противоположни послания. Волгин се обяви против отпускането на средства за Киев.

Петър Волгин, евродепутат от Европа на суверенните нации / "Възраждане": „Стотици хора протестират в цяла Европа, те искат по-добро образование, по-високи доходи и достоен труд. Искат парите им да отиват за смислени каузи, а не оръжие. И вместо да се вслушат в справедливите искания на европейците, ръководителите на ЕС подаряват десетки и стотици милиарди евро на корумпирания режим в Киев. Очевадно е, че тези хора не желаят нито да защитават международния ред, нито да осигурят траен мир и единственото, което ги вълнува е да дадат още финансови облаги на Зеленски и неговата клика."

Радан Кънев се фокусира върху сигурността в Черно море и създаването на европейска мисия. Резолюция по този въпрос вече беше гласувана от Европарламента.

Радан Кънев, евродепутат от ЕНП/ ДБ: „Черно море е ключово за европейската икономика и за глобалната хранителна сигурност. Само преди броени дни бивши военни министри на България и на Румъния изрично призоваха отново за създаването на такава мисия. С цялото ми съгласие към позициите изразени в днешния дебат аз смятам много категорично да поискаме от европейските държави, които се събират утре на Европейския съвет, такава мисия наистина да бъде реализирана. Тя преди всичко трябва да осигури въздушна подкрепа на флотовете на България и Румъния, така че те да могат да се справят с тази задача.“

Тристранната среща на Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин - евродепутатите са разделени в мненията си дали това беше втора Ялта или не. 100 евродепутати са изпратили и писмо до Европейската комисия с възобновено искане за размразяване на руските активи в Европа.