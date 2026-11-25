От 1 декември Естония спира за шест месеца пропускането на хора и превозни средства през всички шосейни гранични пунктове с Русия. Финландия държи границата си затворена вече почти три години. В Латвия, Литва и Полша някои пунктове продължават да работят, докато други са отворени само за определен вид транспорт. Сухопътната граница на ЕС с Русия е под все по-строг контрол заради нарастващия натиск от страна на Москва.

Естонското правителство реши на 20 ноември да преустанови движението през всички шосейни гранични пунктове с Русия, считано от 1 декември. След шест месеца мярката ще бъде оценена и ще се вземе решение дали да бъде променена или удължена.

Затварянето засяга пет пункта: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе. На практика досега се използваха три от тях – Нарва-1, Койдула и Лухамаа, съобщава телевизия „Евронюз“.

Талин обосновава стъпката със ситуацията в сферата на сигурността и с опита за палеж срещу производителя на дронове Threod Systems. Естонските власти приписват атаката на руското военно разузнаване ГРУ, докато Москва отрича съпричастност.

Затварянето засяга само пътния транспорт, но не и товарните влакове. Те ще продължат да преминават през Нарва по досегашните правила и при строг митнически контрол, информира агенция Ройтерс.

Кремъл определи мярката като опит за издигане на „нова желязна завеса“. Руското министерство на външните работи предупреди Естония, че подобни действия са на границата на разпалването на открита война с Русия. „Изглежда, че в Талин не обмислят сериозно последиците от подобна крачка“, посочи руската дипломация в изявление, публикувано в „Телеграм“.

Последиците ще бъдат усетени и от жителите на пограничните райони. Бившият кмет на Нарва Катри Райк обърна внимание, че хората ще изгубят лесния достъп за посещения при роднини в Русия и че затварянето може допълнително да влоши шансовете на региона да привлича инвестиции.

Естонските власти очакват част от пътуващите да се пренасочат през Латвия или Литва. След затварянето на финландските пунктове броят на преминаванията през естонско-руската граница от финландски граждани нарасна от над 7000 през 2023 г. до близо 65 700 през 2024 г.

Финландия затвори изцяло пунктовете си, другите държави въведоха частични мерки

Финландия държи затворени всички свои осем шосейни гранични пункта с Русия от 15 декември 2023 г. През юни тази година правителството в Хелзинки реши мярката да остане в сила до второ нареждане.

Единственото изключение е железопътният пункт Вайникала, през който продължава трансграничният товарен превоз. Пътнически влакове между двете страни не се движат. Това е единственият действащ в момента сухопътен транспортен маршрут между Финландия и Русия.

На шосейната граница на Латвия с Русия остават отворени пунктовете Гребнева и Терехова, като и двата работят денонощно. През август германската медия „Дойче веле“ описа как митничарите в Терехова проверяват товарните камиони заради опити за заобикаляне на антируските санкции.

От друга страна, Латвия затвори пунктовете Виентули и Педедзе на 16 октомври 2023 г., след като Русия обяви промяна в правилата за влизане на украински граждани. Рига обоснова стъпката с опасения за националната сигурност и обществения ред.

От 1 ноември 2026 г. до края на октомври 2027 г. Латвия забрани и нередовните международни автобусни превози през Гребнева и Терехова, без обаче да спира обичайния автомобилен трафик.

Ограничения и по железопътните линии

Ограниченията засегнаха и железопътния транспорт. От 1 юли Русия преустанови движението през Питалово, което от латвийска страна съответства на пункта Карсава. През железопътния пункт Зилупе обаче товарният превоз продължава и в момента, сочат данни на латвийските власти.

На полско-руската граница с Калининградска област функционират два шосейни пункта – Гжехотки и Безледи. Полската гранична охрана отчита временно преустановен трафик в Гроново и Голдап.

В железопътния списък на Полша фигурират преходите Браниево – Мамоново, Гломно – Багратионовск и Скандава – Железнодорожни. Докато Браниево формално е предназначен както за пътнически, така и за товарни влакове, останалите два пункта са само за товарни превози.

Гломно обаче представлява важно разминаване между административните данни и действителността. Според транспортния план на Варминско-Мазурското войводство линията Бартошице – Гломно е затворена още от 2001 г. заради неработещ граничен пункт и лошо състояние на релсовия път.

В Литва основният шосеен пункт остава Кибартай. Пунктът Панемуне е ограничен само за пешеходци заради текуща реконструкция. Литовската обществена телевизия LRT съобщи през октомври 2025 г., че през него преминават около 150 души дневно, предимно по работа или за свиждане с роднини.

Други литовски пунктове функционират с ограничения или са затворени. Железопътният маршрут Кибартай – Нестеров не позволява качване и слизане на пътници, а Нида – Морское, Рамонишкяй – Погранични, както и няколко речни пункта, са вписани като временно затворени.

Статия, написана от Adam Vrubel (CT), първоначално публикувана на 24 ноември 2026 г.