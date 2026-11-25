Американската армия унищожи с контролиран взрив около пет тона застаряващи и силно токсични експлозиви на оловна основа от склад в Айова.

Жителите на близко фермерско градче бяха призовани да се евакуират или да останат на закрито. Армията определи взривяването като пълен успех, според властите замърсяване след взрива не е регистрирано. Операцията беше предшествана от обществено недоволство и съдебни спорове заради риска от разпространение на силно токсичен прах. Според властите експлозивите са били твърде стари и нестабилни за да бъдат транспортирани безопасно и е имало риск от неконтролиран взрив.