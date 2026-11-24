Изключително високи приливи по тихоокеанското крайбрежие на САЩ създават опасност от наводнения в ниско разположени населени места и могат да подобрят рекорди, поставени преди четири десетилетия, като се очаква явлението да затрудни пътуванията през седмицата на празника за Деня на благодарността, пише Асошиейтед прес.

В района на залива на Сан Франциско приливите могат да достигнат днес 0,8 метра над обичайните нива, а в сряда се очаква да достигнат пикови стойности от 0,9 метра над нормата, съобщи синоптикът от Националната метеорологична служба Дайъл Хоанг.

Най-високият регистриран прилив в района до момента е бил 0,9 метра над нормата – в Сан Франциско на 27 януари 1983 г. Сред застрашените от наводнения места е и крайбрежната зона "Ембаркадеро", която беше засегната от проливните дъждове миналата седмица.

Така наречените "кралски приливи" са най-високите приливи през годината. Те се наблюдават, когато гравитационното привличане на Луната и Слънцето се съчетава и води до повишаване на морското равнище, а ефектът тази година се засилва и от затоплянето на океана, свързано с явлението Ел Ниньо.

За сряда Националната метеорологична служба издаде предупреждение за опасно силно вълнение в района на залива. Очаква се височината на вълните да достигне между 6 и 9 метра, което създава риск хора да бъдат засегнати и повлечени навътре в океана.

"Не влизайте във водата и стойте далеч от вълноломи, кейове и скали. Никога не обръщайте гръб на океана!", предупредиха от службата в публикация в социалните мрежи.

Кметът на Сан Франциско Даниел Лури, който през уикенда призова жителите да обмислят отлагане на пътуванията си за празника заради сериозната обстановка, впоследствие съобщи, че прогнозата се е подобрила леко.

"Когато планирате пътуванията си за Деня на благодарността, съобразявайте се с времето. Проверявайте обстановката, преди да тръгнете, и избягвайте ненужни пътувания, когато пътищата са наводнени или има силен вятър", написа той в социалните мрежи вчера.

По на север, в окръг Хъмболт, близо до границата с щата Орегон, службата на шерифа разпореди евакуация на малко крайбрежно селище, след като няколко сгради бяха наводнени, а жителите получиха указания да напуснат района до днес сутринта.

Очаква се приливите да бъдат още по-високи днес, а южните ветрове, духали в продължение на 24 часа, допълнително да повишат водното равнище вследствие на бурята, каза метеорологът от Националната метеорологична служба в окръг Хъмболт Матю Кидуел.