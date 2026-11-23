Паметник на българската азбука беше открит на централен булевард в Лос Анджелис. Той символизира знанието и просвещението и е по проект на художника Бронислав Ликоманов, който живее и работи в САЩ. Основна заслуга за създаването му има генералният консул на България Бойко Христов.

От Лос Анджелис предава специалният пратеник на БНТ Надя Обретенова.

Цели 5 години продължава изпълнението на проекта за паметник на българската азбука. Изработен е от бронз в България, пренесен е в Лос Анджелис и стои в склад, докато бъде определено неговото място. Днес откриването му накара много българи в ЛА да се гордеят.

Вълнение, малко сълзи, стихове, рецитирани от деца, които не са родени в България. Всеки днес беше донесъл своята представа за родината, която се сля в една обща емоция.

Бронислав Ликоманов, художник: „Много искам да намеря нещо, което да бъде много бързо разчетимо от зрителите, и тогава си спомних за българската мисъл: знанието дава криле.“

Паметникът е изграден със средства от дарители и фондация „БГФейс“. Силна подкрепа идва и от българската държава. Идеята и основните усилия са на генералния консул на страната ни.

Бойко Христов, генерален консул на България в Лос Анджелис: „Моментът е исторически. Изключително значим за всички българи тук, на Западното крайбрежие, но аз мисля, че и за България, за нашата родина, защото това е един от малкото паметници, посветени на българската азбука по света. И със сигурност това е паметник, който ще бъде виждан от най-много хора, от най-много различни народности оттук нататък. И сме изключително горди, първо, защото той обедини цялата диаспора. Бяха необходими многогодишни усилия на много хора, техният талант, тяхното време, за да се получи това прекрасно нещо – паметник на най-големия принос на България към световната цивилизация.“

Огнян Гаврилов, председател на фондация „БГФейс“: „Много съм развълнуван, много се радвам, че най-накрая стана и че успяхме да го поставим, да го поставим и да го направим тук.“

Редица препятствия съпътстват поставянето на паметника, затова днес денят се усеща и като победа за една българска кауза.

Силвия Христова: „Това е мечта, която наистина започна още от самото начало на идването в град като Лос Анджелис, защото е изключително мултикултурен град и наистина всяка нация е хубаво да остави своя символ и знак в града. Аз като човек, който се е занимавал и с градоустройство, и с архитектура, за мен е изключително важно също да имаме наш символ тук.“ Светлин Тодоров: „Българската азбука е безпрецедентно явление. Всички знаем, че това е третата азбука, на която се пише светото Евангелие.“ Джордана Трауб: „Този паметник за нас е много мило нещо, далеч от нашата любима страна – да има нещо останало от нашата история, нашата писменост.“

„Облаче ле бяло“, изпята от едно дете, накара мнозина от дошлите днес да се просълзят. А изпълнителката на песента Силви Вартан получи специалната награда на Генералното консулство в Лос Анджелис. Награди раздаде и българската фондация „БГФейс“.