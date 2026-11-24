Доналд Тръмп лично се е намесил за връщането на Дженсън Хуанг начело на компанията "Енвидия", като е говорил "директно и индиректно" с борда на директорите.
Висши служители на президентската администрация са дали уверения, че Хуанг не е изправен пред никакви наказателни обвинения. Според Ей Би Си Тръмп е притежавал акции на "Енвидия" на стойност най-малко 12 милиона долара в края на 2025 г.
Директната намеса на Тръмп предизвика гневни коментари от страна на редица конгресмени. Дженсън Хуанг ще се яви на изслушване в Конгреса на 3 декември.
Кайл Чан, анализатор: "Подкрепата на Тръмп за Дженсън показва колко важен е бумът в областта на изкуствения интелект за президента. Той иска този бум да продължи, фондовият пазар да се представя добре, и смята, че на това се дължи и успехът му като президент."