Доналд Тръмп лично се е намесил за връщането на Дженсън Хуанг начело на компанията "Енвидия", като е говорил "директно и индиректно" с борда на директорите.

Висши служители на президентската администрация са дали уверения, че Хуанг не е изправен пред никакви наказателни обвинения. Според Ей Би Си Тръмп е притежавал акции на "Енвидия" на стойност най-малко 12 милиона долара в края на 2025 г.

Директната намеса на Тръмп предизвика гневни коментари от страна на редица конгресмени. Дженсън Хуанг ще се яви на изслушване в Конгреса на 3 декември.