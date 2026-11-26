Европейският футбол се завръща в Борисовата градина с исторически сблъсък между ЦСКА и турския Трабзонспор. Двата отбора ще се срещнат в четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите в четвъртък от 22:00 часа. Двубоят ще бъде първият европейски мач на реконструирания стадион „Българска армия“.

„Червените“ влизат в срещата със самочувствие от представянето си в Първа лига, където все още нямат загуба. След 15 изиграни кръга столичани имат 35 точки, постигнати с десет победи и пет равенства. В последния си шампионатен двубой футболистите на Маркус Гиздол показаха характер, след като наваксаха пасив от два гола срещу Ботев Пловдив, но в крайна сметка завършиха 3:3 на стадион „Христо Ботев“.

Германският наставник обаче има няколко кадрови затруднения преди важния европейски тест. Теодор Иванов е с травма, получена по време на лагера на националния отбор, а извън сметките е и Лео Перейра. Бари Котър също няма да бъде на разположение, тъй като не е картотекиран за турнира.

Допълнително предимство за ЦСКА ще бъде подкрепата от трибуните. Заради наказание от УЕФА Трабзонспор няма да може да разчита на гостуваща агитка, което означава, че „армейците“ ще имат подкрепата на своите привърженици на практика във всички сектори на стадиона.

Срещата противопоставя и двама германски специалисти с обща история в турския футбол. Маркус Гиздол и Томас Райс работиха успешно в Самсунспор, като настоящият треньор на ЦСКА дори препоръча сънародника си за свой наследник през 2024 година. Любопитното е, че Райс започна настоящия сезон начело на Лудогорец, но напусна България малко преди Гиздол да поеме „червените“.

Трабзонспор пристига в София като един от водещите отбори в Турция. Тимът заема второто място в Суперлигата с 28 точки след 12 кръга и изостава с три от лидера Галатасарай. Под ръководството на Райс съставът е в серия от седем поредни победи в първенството, а в последния си мач се наложи над Еюпспор с 1:0.

Въпреки отличните резултати, турският тим има сериозни проблеми с окомплектоването на състава. Според информациите от Турция за гостуването в София няма да бъдат на разположение Франкулино Джу, Арал Шимшир, Тим Фолкарели, Арсений Батагов, Руслан Малиновски и Окай Йокушлу.

В състава на гостите обаче личат имената на редица известни футболисти, сред които Мохамед Салах, Фабиньо и Андре Онана.

ЦСКА и Трабзонспор ще се срещнат за първи път в официален двубой. Най-голямата звезда на турския състав обаче вече има спомен от мач на българска земя. През август 2013 година Мохамед Салах отбеляза два гола за Базел при победата над Лудогорец с 4:2 на Националния стадион „Васил Левски“ в плейофите за влизане в групите на Шампионската лига.

Сега египтянинът отново ще има възможност да играе в България, този път с екипа на Трабзонспор, а ЦСКА ще се стреми да превърне първия си европейски мач на новия стадион в празник за своите привърженици.