Атлетико Мадрид направи важна крачка към преодоляването на основната фаза на Шампионската лига. Възпитаниците на Диего Симеоне се наложиха с 2:0 над норвежкия Викинг на стадион "Метрополитано“ в среща от петия кръг на най-престижния европейски клубен турнир.

Притиснати от незавидната си позиция в класирането, мадридчани нямаха право на поредна грешка. Испанският състав заемаше 27-ото място с едва четири точки преди двубоя, а победата срещу прекия конкурент в битката за продължаване напред бе от съществено значение за европейските амбиции на "дюшекчиите“.

Атлетико демонстрира още от първия съдийски сигнал, че е наясно със залога на срещата. Домакините наложиха високо темпо и потърсиха ранно попадение, макар норвежците също да показаха амбиция в предни позиции чрез своя капитан Златко Трипич.

Съпротивата на гостите бе пречупена в рамките на шест минути, в които нападателното дуо на Диего Симеоне пое отговорността.

В 18-ата минута Давид Ханцко разсече пресата на Викинг с великолепно подаване към Алехандро Грималдо. Испанският национал намери Александър Сьорлот в наказателното поле, а норвежецът с мощен удар наказа своите сънародници. Нападателят сложи край на серия от девет последователни срещи без отбелязан гол с екипа на мадридчани.

Преди гостите да успеят да се съвземат от получения удар, Хулиан Алварес удвои преднината на Атлетико. Аржентинецът изпълни хитро пряк свободен удар в 24-ата минута, насочвайки топката ниско към близкия ъгъл. Любомир Белко успя да я избие, но технологията на голлинията потвърди, че тя вече е преминала с целия си обем зад голлинията.

Комфортният аванс позволи на домакините да разгърнат потенциала си в нападение. Кан-ин Лий и Алекс Баена бяха близо до трето попадение, а малко преди почивката Джони Кардосо пропусна отлична възможност да направи резултата класически. Единствено добрите намеси на Белко запазиха надеждите на норвежците за второто полувреме.

След почивката Атлетико постепенно намали оборотите, без да губи контрола върху двубоя. Викинг получи повече свобода при владението на топката, но трудно намираше пространства в добре организираната отбрана на мадридчани.

Домакините продължиха да бъдат по-опасният отбор, като Сьорлот се размина на сантиметри с второто си попадение, а Грималдо принуди противниковия страж да се намеси след мощен удар към горния ъгъл.

В 60-ата минута главният съдия посочи бялата точка след падане на Джони Кардосо в наказателното поле, но отсъдената дузпа впоследствие бе отменена заради предшестваща засада.

Единственият повод за притеснение в лагера на домакините дойде в 71-ата минута, когато Сьорлот напусна терена накуцвайки, а впоследствие десният му прасец бе превързан.

В заключителните минути Атлетико заложи на добре познатия си прагматизъм. Футболистите на Симеоне затвориха пространствата пред Ян Облак и не позволиха на норвежците да поставят под въпрос крайния изход на срещата. В добавеното време гостите останаха и с човек по-малко, след като Хенрик Фалхенер получи директен червен картон за нарушение срещу Джулиано Симеоне като последен защитник.

Атлетико постигна едва втората си победа от началото на кампанията в Шампионската лига, но значението ѝ далеч надхвърля убедителното представяне на "Метрополитано“.

С актив от седем точки и три оставащи двубоя до края на основната фаза мадридчани подобриха позициите си в борбата за място сред първите 24 отбора. За Диего Симеоне и неговите футболисти успехът е не само глътка въздух, но и възможност да върнат увереността си в решителната част от европейската кампания.