Треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели, че „сините“ трябва да се насладят на двубоя с Олимпик (Марсилия), докато отговорността е в домакините.

„Най-важният мач за нас в Европа беше срещу Университатя (Крайова). Казвам, че беше най-важен, защото победата там ни позволи да играем в групова фаза на евротурнири след 16 години пауза. Оттам-насетне нашият сезон в Европа единственото, което е важно, е да му се насладим. След като преминахме този кръг играейки в предварителните кръгове на ШЛ да видим докъде сме, а в Лига Европа да се наслаждаваме. Разбира се, в утрешния мач се изправяме с огромно желание срещу голям противник, където цялата отговорност е при тях – те трябва да спечелят на всяка цена. Ние трябва да бъдем на разположение с всичко, което имаме, да се представим по най-добрия начин. Излизаме с единствената идея и цел да спечелим мача. Но абсолютно знаем, че отговорността в този турнир е други отбори като Марсилия“, започна Веласкес.

„Това са мачове да се насладиш, но и да се поучиш. В абсолютно всички смисли – на терена, и извън него, и като отбор, и като клуб. От 16 години не сме били в групова фаза. Има много детайли, които трябва да държим под око. Трябва да се насладим и да се научим. Естествено, не стига дотук всичко – трябва да се състезаваш и да го правиш добре, както беше до момента. Ние сме един отбор с добра организация, с добро желание и това ни докара дотук“, каза още испанският специалист.

„Както вие знаете, ние се изправяме във всеки турнир с цялата сериозност, която можем да дадем. Гледаме мач за мач и нищо повече. Еднакво важни са всички турнири за нас. От гледна точка на отговорността, тя се е покачила, защото момчетата се представят невероятно от началото на сезона. Имаме и нашите не толкова добри дни, но ако се замислим колко мачове изиграхме от началото на сезона мисля, че тимът се представя много добре. Това естествено ни генерира добро ниво на увереност, но както казах и на вашия колега трябва да бъдем реалисти и да казваме нещата такива, каквито са. Реално се изправяме срещу един противник, който може би има 12-14 пъти по-голям бюджет от нас. Почти винаги играе в груповата фаза на Шампионска лига и Лига Европа. Ние трябва с желание и себераздаване да се изправим срещу тях, но без да влизаме в ситуации, които нямат общо с реалността. От тази позиция на скромност трябва да покажем най-добрата организация и игра, която можем и да спечелим мача“, завърши Веласкес.

Заедно с него на брифинга бе и халфът Мехди Мубарик.